Es ist unter Dach und Fach: Ab September wird man am Scharfen Eck nicht nur die Fleischerei Hofmann besuchen können, sondern auch die Bäckerei Geier.

„Wir eröffnen dort ein Bäckerei-Fachgeschäft“, so Gerald Geier. Dabei verfolgt man in Kooperation mit Hofmann ein neues Konzept: „Rechts wird es Fleischwaren geben, links eröffnen wir unser Fachgeschäft. In der Mitte wird es einen gemeinsamen Sitzbereich geben“, schildert Geier. Außerdem wird es auch vor dem Lokal einen Sitzbereich für die Käufer und Gäste geben.

Der Schritt, auch in der Lenaustadt die Zelte aufzuschlagen, lag für den Unternehmer nahe. „Es ist die größte Stadt im Weinviertel, und wir waren dort bisher noch nicht vertreten“, ist Stockerau für Geier eine gute Investition. Hinzu kommt, dass man mit der Fleischerei Hofmann einen guten Partner gefunden hat, mit dem man schon seit vielen Jahren Hand in Hand arbeitet: „Hofmann bezieht von uns die Backwaren, wir verwenden sein Fleisch für unsere Produkte“, so Geier.

SP-Bürgermeister Helmut Laab freut sich über den Zuwachs in der Stockerauer Wirtschaft: „Wenn sich die Angebotsvielfalt erhöht, ist das immer zu begrüßen.“ Und auch für das Scharfe Eck, das lange keine Verweilmöglichkeit zu bieten hatte, sei das Konzept eine Aufwertung.