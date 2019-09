24 Gemeindewohnungen sollten saniert und 17 Wohnungen neu geschaffen werden – und zwar leistbar, energieautonom und mit einem breiten Mobilitätsangebot.

„Die Kosten für die Arbeit und die Baumaterialien sind gestiegen und die Landesförderung steht noch aus“, so ÖVP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser zur Verzögerung, und weil man sich verpflichtet hat, Wohnen in der Stadt leistbar zu machen, will man jetzt noch zuwarten.