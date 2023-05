Sierndorfer ÖKB-Radtour zum künftigen Schießkeller in Hausleiten

Bereits zum neunten Mal radelten die Sierndorfer ÖKB-Kameraden. Diesmal führte die Route nicht nur durch die Gemeinde Sierndorf, besucht wurde auch die Nachbargemeinde Hausleiten.

Treffpunkt war beim „Alten Bauhof“ in Sierndorf und über Goldgeben führte der Weg nach Seitzersdorf-Wolfpassing, wo Feuerwehr-Kommandant Werner Braun zu einer Weinverkostung in seinen Keller einlud. Braun ist seit Kurzem auch Obmann des ÖKB Hausleiten.

Er hat große Pläne, um mehr Menschen die Mitgliedschaft beim Kameradschaftsbund „schmackhaft“ zu machen: „Ich will meinen Weinkeller zu einem Schießkeller umbauen. Er hat eine Länge von 15 Metern und damit genug Platz für das Schießen mit Luftgewehr oder Luftpistole.“ Sierndorfs ÖKB-Obmann Reinhard Graf konnte Braun auch als neues ÖKB-Mitglied in Sierndorf begrüßen und überreichte ihm für besondere Verdienste an den Mitmenschen den Ehren-Schutzengel in Gold.

Nach der Verkostung in Seitzersdorf-Wolfpassing „schwangen“ sich die Radler auf ihre Drahtesel und fuhren durch das Ehlert und entlang des Unteren Wagrams Richtung Heimat, um anschließend beim Heurigen Staribacher in Höbersdorf den – leider teilweise verregneten – Nachmittag ausklingen zu lassen.

