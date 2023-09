Gasthaus in Flandorf soll im November neu eröffnen

Seit Jänner ist das Gasthaus in Flandorf nicht mehr in Betrieb. Da der Pächter Miete und Betriebskosten schuldig geblieben und monatelang nicht erreichbar war, brachte Verpächter Franz Hempfling bei Gericht in Korneuburg Klage ein (die NÖN berichtete). In Abwesenheit des Beklagten hat der Richter am 8. August die Räumung des Gasthauses bis 31. August und die Übergabe an den Kläger beschlossen.

Laut Auskunft von Hempfling hat der ehemalige Pächter bereits sein persönliches Eigentum aus dem Lokal abgeholt und auch den Schlüssel übergeben. „Ich rechne damit, dass der neue Pächter im November das Gasthaus wieder eröffnen wird“, so Hempfling. Den Namen des neuen Wirten in Flandorf will er vorerst noch nicht nennen. Der gemütliche Gastgarten im Innenhof wird dann eher erst nächstes Jahr wieder genutzt werden ...