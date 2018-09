Als Gabriele Seidl-Pass im Juli bekannt gab, dass sie sich als Wirtin des Konrad-Uferhauses in der Au zurückzieht, wurde vielen Stockerauers das Herz schwer: Das Gasthaus am Donauarm ist ein beliebter Anlaufpunkt für Aubesucher, hier lässt sich das Walderlebnis mit Kulinarik verbinden.

Ein schwerer Bandscheibenvorfall zwang Seidl-Pass jedoch zum Aus, und die Zukunft des Gasthauses war ungewiss. Neben der Suche nach einem neuen Gastwirt wurde auch eine Vereinslösung angedacht, um den Betrieb aufrechtzuerhalten (die NÖN berichtete).

Nun haben die Fans des Uferhauses jedoch wieder Grund zur Freude: Mit Patrick Wolf wird ein Gastronom den Wirtsbetrieb übernehmen. „Das Uferhaus ist für mich ein ganz besonderer Ort, ich habe hier als Kind viel Zeit verbracht“, so Wolf. Daher will er dem altehrwürdigen Gastbetrieb zu neuem Glanz verhelfen, und das schon bald: Mit 20. September will er einen Probebetrieb starten, am 6. Oktober soll bei einem Eröffnungsfest gefeiert werden. Und für den Neuanfang darf auch eine Namensänderung nicht fehlen: In Zukunft wird der Wirtsbetrieb den Namen „Gasthaus Konrad“ tragen.

„Ich bin zwar noch jung, habe in der Gastronomie aber viel Erfahrung“, so Wolf. In Stockerau ist er für seinen Würstelstand bekannt, ebenso in Ernstbrunn. Außerdem führt er einen Cateringservice, was sich für das Gasthaus als großer Vorteil erweist: „Die Logistik macht mir keine Sorgen. Auch entsprechende Geräte, die ich für eine warme Küche brauche, habe ich bereits“, so Wolf. Denn in Zukunft soll es wieder warme Küche in der Au geben.

„Wir haben in der Hauptsaison, also von Mitte März bis längstens Mitte November, von Mittwoch bis Sonntag geöffnet, in den anderen Monaten von Freitag bis Sonntag“, kündigt Wolf an. Herzhaftes aus der Küche soll geboten werden, auch Wildgerichte werden auf der Karte stehen. Und für Unterhaltung wird gesorgt: Wolf denkt daran, über einen Verein geführte Paddeltouren anbieten zu lassen.

Wichtig ist dem Gastronomen auch, den Verein „Lernen unter Sternen“, ein Projekt der Inte-grativen Lernwerkstatt Brigittenau, zu fördern. Der Verein ist seit 2013 im Uferhaus untergebracht und soll den Schülern das Lernen und Erleben in der Natur ermöglichen. „Das ist eine großartige Sache! Ich finde es toll, dass wir hier so ein Projekt haben“, so Wolf.