Frische Rockmusik mit kritischen Texten

Seit dem Alter von fünf Jahren spielt Paul Biber aus Bisamberg schon Schlagzeug und hatte Unterricht in Korneuburg. Derzeit besucht der 15-Jährige das Gymnasium am Augarten in Wien mit Schwerpunkt Musik - und seit einem Jahr ist er Teil des Quartetts „Heartbreak Rebellion“ mit Musikern im Alter zwischen 21 bis 27 Jahren. Aus einer Mischung von Rock, Punk und Hardrock besteht der Musikstil der Band „Heartbreak Rebellion“ mit Proberaum in Bisamberg.

Gitarrist Clemens Pircher ist Autodidakt und von Beruf Informatiker. Bassist Bernhard Mosgöller studiert Elektrotechnik, hat ursprünglich Gitarre gelernt und spielt parallel in einer Trachtenkapelle die Posaune. Sängerin Sarah Brandauer hat in Salzburg eine Musikschule absolviert und studiert Kommunikationswissenschaften. Sie schreibt die sehr emotionalen englischen Texte und Melodien für die Band - mit sozial- und gesellschaftskritischen, aber auch emanzipatorischen Inhalten. Ihre Debüt-Single „Holiday“ hat die Band Ende Juni im Studio selbst produziert.

„Unsere Musik ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen vertreten und 'Holiday' hat 3.000 Hörer - sogar in Los Angeles, Helsinki und New York - erreicht“, ist Paul Biber mit seinen Kollegen begeistert. Nun freuen sich die vier schon auf ihren Auftritt im Wiener Kultlokal Café Carina bei der U-Bahn-Station Josefstädter Straße am 27. September um 20.30 Uhr, - mit der aktuellen Single „Rebel“ im Gepäck. Die Band hat einen Instagram-Auftritt - zu finden unter @heartbreakrebellionmusic.