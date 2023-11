Mysteriöser Wohnhausbrand in Korneuburg beschäftigt Polizei

Ein Brand eines Wohnhauses in der Donaustraße hielt Sonntagabend die Freiwilligen Feuerwehren Korneuburg und Bisamberg in Atem. Zeitgleich stand ein Fahrzeug im rückseitigen Hof des Hauses in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Es war nicht der erste Vorfall in dem unbewohnten Haus. Immer wieder sei es in den letzten Wochen zu Vorfällen in dem Haus gekommen - von Einbrüchen bis zu kleineren Bränden, berichtet die Polizei. In dem Zusammenhang wurden zwei Jugendliche in Langenzersdorf verhaftet, die mit einer Waffe hantiert hatten. Sonntag gegen 22.30 Uhr dann der nächste Alarm: Beim Eintreffen der Feuerwehr Korneuburg schlugen bereits die Flammen aus den Fenstern im Erdgeschoß. Gleichzeitig stand auf der Rückseite des Grundstücks ein Fahrzeug in Vollbrand. Nachbarn berichteten laut Feuerwehr auch von einer kleineren Explosion.

Als Unterstützung wurde schließlich die Feuerwehr Bisamberg nachalarmiert. Während die Korneuburger Einsatzkräfte den Brand mittels Strahlrohr von der Donaustraße bekämpften und einen Innenangriff im Wohnhaus vornahmen, kümmerten sich die Bisamberger um den brennenden Pkw. „Zwei Atemschutztrupps durchsuchten vom Keller bis zum Dachgeschoß weitere Räume nach Personen und weiteren Brandherden. Die Sicht im gesamten Gebäude war aufgrund der starken Verrauchung stark eingeschränkt und verbesserte sich erst im Verlauf des Einsatzes durch Be- und Entlüftungsmaßnahmen“, berichten die Korneuburger Freiwilligen. Die vielen Räumlichkeiten, welche im Innenhof verraucht waren, wurden von der Bisamberger Feuerwehr kontrolliert und mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht.

Bei der Polizei laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Man geht davon aus, dass die Brände gelegt wurden. „Wir haben bereits Ermittlungsansätze“, verrät ein Polizist, dass der mysteriöse Fall bald gelöst sein könnte.