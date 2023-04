Niederfellabrunn Kunst- und Handwerksmarkt geht in die nächste Runde

Lesezeit: 2 Min SD Sebastian De Piero

Mit 35 Ausstellern wartet auf die Besucher auch dieses Jahr wieder ein buntes Angebot an verschiedenen Ständen. Foto: privat

Z wischen 10 und 18 Uhr können Besucher den Kunst- und Handwerksmarkt am Staatsfeiertag in der Schulgasse in Niederfellabrunn erkunden.