Die Idee für einen Markttag in Niederfellabrunn kam VP-Bürgermeister Jürgen Duffek im Urlaub in Salzburg: „Die Märkte, die in den 60er- und 70er-Jahren stattgefunden haben, haben sich durch die Massenproduktion aufgelöst. Jetzt ist die Zeit, in der man sich wieder auf regionale Produkte zurückbesinnt.“

Das Marktrecht in Niederfellabrunn wurde schon im späten Mittelalter erwähnt. So schreibt Ernst Wolfinger in der Ortschronik der Marktgemeinde Nieder-hollabrunn aus dem Jahr 1985: „Am 13. Juli 1403 gab Herzog Albrecht seine Einwilligung, daß Juliane Andre, des Gruber´s Haufrau (Gattin), ihr lehenbares Marktrecht auf dem Markt zu ‚Velebrunn‘ ihrem Gatten auf den Fall, daß sie ohne Leibeserben vor ihm sterbe, vermacht.“

„Als Vertreter der Marktgemeinde werde ich mich als Veranstalter zur Verfügung stellen und hoffe, dass es gut angenommen wird.“Jürgen Duffek, VP- Bürgermeister

Wolfinger schreibt des Weiteren, dass am 10. Februar 1441 König Friedrich III das Marktrecht „Velaprunn und Praunsberg“ an Georg von Eckartsau verliehen haben soll. Bis 1916 seien Märkte abgehalten worden, doch nach dem Zweiten Weltkrieg seien sie sowohl in Niederfellabrunn als auch in Niederhollabrunn aufgelöst worden. 1970 wurde Niederhollabrunn zur Marktgemeinde und Niederfellabrunn zur Katastralgemeinde.

Nun möchte der Bürgermeister den Markttag in Niederfellabrunn wieder einführen. Zweimal im Jahr, im Herbst und Frühjahr, soll er stattfinden und vor allem regionalen Anbietern die Möglichkeit bieten, ihre Produkte zu verkaufen. Dabei sollen vor allem landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Kunst von heimischen Künstlern angeboten werden. Speisen und Getränke von den Ausstellern sollen vor Ort verkostet werden können.

Erster Markttag im Herbst geplant

Der erste Markttag ist im Herbst 2018 geplant. Sollte er gut laufen, soll auch der Platz beim Schloss in Niederfellabrunn neu und auf den Markt abgestimmt hergerichtet werden. „Als Vertreter der Marktgemeinde werde ich mich als Veranstalter zur Verfügung stellen und hoffe, dass es gut angenommen wird“, so Duffek. Er hofft auf viele Aussteller aus der Region und Umgebung. Sie können sich am Gemeindeamt melden.