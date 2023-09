Sportschützen schossen mit Kleinkaliber um die Wette

Am Gelände des Wurftaubenclubs in Niederfellabrunn veranstaltete der Ortsverband Niederhollabrunn des Kameradschaftsbunds zuletzt das 13. Kleinkaliber-Preisschießen. In den sechs verschiedenen Bewerben traten die Kleinkaliberschützen gegeneinander an. Einige der Schützen konnten sich auch das ÖKB-Schießleistungsabzeichen des Landesverbands NÖ sichern.

Den Reinerlös der Veranstaltungen wird man für die Revitalisierung der Gedenktafel beim Kriegerdenkmal Niederfellabrunn für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges verwenden.