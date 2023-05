Startschuss für Glasfaser abgefeuert

Im Zuge der Bauarbeiten auf der Praunsbergstraße in Niederfellabrunn kann die Marktgemeinde Niederhollabrunn erfreuliche Neuigkeiten verkünden. „Auf der Praunsbergstraße wird aufgrund der Bauarbeiten aktuell auch gleichzeitig eine Glasfaser-Leerverrohrung verlegt“, so Bürgermeister Jürgen Duffek.

Nachdem die Gemeinde nämlich bereits in der Vergangenheit in Kooperation mit A1 Glasfaser bis zu den ARU-Kästen (Schnittstellen zwischen Glasfasernetz und einzelnen Wohneinheiten) gelegt hatte, hat man auch nun gemeinsam mit dem Internetanbieter den Startschuss für den weiteren Ausbau des gemeindeweiten Glasfasernetzes abgefeuert. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses Projekt so kurzfristig auf die Beine stellen konnten. Zudem geht auch ein Dank an die Straßenmeisterei, die sich ebenfalls äußerst flexibel gezeigt hat“, freut sich Duffek.

Mittel- bis langfristig wird man das Glasfasernetzwerk auf das gesamte Gemeindegebiet ausweiten. „Aktuell sind die Haushalte mit Kupferkabeln an das Grund-Glasfasernetzwerk angebunden. Für die meisten Bürger reicht dies momentan auch vollkommen aus. In Zukunft werden wir aber natürlich alles auf Glasfaser nachrüsten“, spricht Duffek über die Zukunftspläne in puncto Internetgeschwindigkeit.

