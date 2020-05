Arzt nach Behandlung von Corona-Patient in Quarantäne .

Die beiden Arztpraxen von Markus Deim in Niederhollabrunn und Leitzersdorf sind derzeit bis einschließlich 29. Mai behördlich geschlossen. Grund dafür ist der Besuch eines Corona-Patienten am Freitag in der Praxis in Niederhollabrunn.