Biber nagt an den Nerven: Ortschef sieht Gefahr

Werbung

Seit Kurzem ist die Marktgemeinde Heimat eines Bibers, der mitten im Ort seiner Lieblingsbeschäftigung – dem Bau von Biberdämmen – nachgeht. Er knabbert dabei alles an, was ihm bei seinem Hobby behilflich sein könnte, und scheut auch nicht davor zurück, sich am Grünzeug auf Privatgrundstücken mancher Bürger zu vergreifen.

„In erster Linie steht natürlich außer Frage, dass die Natur ihren Lebensraum braucht. Fakt ist aber, dass der Biber mit seinem Verhalten mitten im Ortsgebiet für viele Gefahrenquellen sorgt. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren könnte, wenn spielende Kinder oder ein Haustier zum falschen Zeitpunkt in die Nähe eines angeknabberten Baumes kommen“, erklärt Bürgermeister Jürgen Duffek die Problematik.

Mittel- bis langfristig betrachtet stellen die Biberdämme auch eine Gefahr für die Liegenschaften in der Umgebung dar. Durch die Biber-Bauten wird nämlich der Wasserfluss des Bachs blockiert, wodurch sich wiederum das Wasser anstaut. Bei starkem Regen besteht letztendlich das Risiko, dass die Konstruktion nicht standhält und das Wasser gegen die Fundamente der betroffenen Häuser knallt.

Duffek sieht deshalb dringenden Handlungsbedarf: „Mir ist bewusst, dass der Biber ein geschütztes Tier ist, das ist auch vollkommen richtig so.“ In diesem Fall müsse die Situation aber differenziert betrachtet werden: „Es kann nicht sein, dass der Biber mit seiner Eigenart mitten in der Ortschaft zur Gefahrenquelle wird.“

Doch obwohl die Gemeinde die Pflicht hat, etwaige Risikoquellen im Gemeindegebiet zu minimieren, sei das Entschärfen von Gefahren, die in Verbindung mit dem Tierschutz stehen, ein langwieriger und bürokratischer Papierkrieg, wie der Ortschef zu bedenken gibt: „Es ist unglaublich, wie mühsam es ist, in dieser Causa bürokratischen Fortschritt zu erlangen. In Bezug auf diese Thematik sind die Gesetze so realitätsfremd ausformuliert, dass die Gemeinde einen eigenen Mitarbeiter bräuchte, der sich nur um das Biber-Thema kümmert.“

Kahlschlag soll vermieden werden

Duffek fordert eine schnelle Lösung: „Am besten wäre es, wenn wir den Biber einfangen und ihn in einem für ihn besser geeigneten Lebensraum wieder freilassen. Wir können natürlich aber auch darauf warten, dass er alle Bäume rund um den Bach weghamstert, eine Gefahrenquelle nach der anderen aufkeimen lässt und den kahlgeknabberten Lebensraum dann zurücklässt, um sich ein neues Plätzchen zu suchen. In diesem Fall wird es wohl erst zu einem Aufschrei kommen, wenn es bereits Verletzte gibt.“

Die einzige außerbehördliche Maßnahme, die die Gemeinde setzen dürfte, wäre, die Flora und Fauna rund um den Bach niederzumähen, da das fehlende Baumaterial den Biber dazu bringen würde, sich ein neues Plätzchen zu suchen. „Solch einen Kahlschlag wollen wir vermeiden – sonst kommen irgendwelche Stimmen auf und behaupten noch, dass wir auf die Pflanzen in unserer Gemeinde pfeifen.“

Des Weiteren appelliert Duffek an die Schreiber der Tierschutzgesetze: „Wer auch immer für diese Gesetze verantwortlich ist, soll sich darum kümmern, Lösungen für solch eine komplizierte Problematik zu finden. Meinetwegen können sich die Tier- und Naturschützer den Biber auch in ihre mit Erdgas beheizte Wohnung mitnehmen.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.