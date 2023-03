Biber: Naturschutzabteilung nimmt zu Vorwürfen Stellung

Nachdem es sich ein Biber seit Längerem in der Marktgemeinde Niederhollabrunn gemütlich macht und mit seinen Dämmen bei Bürgermeister Jürgen Duffek für Kopfschmerzen sorgt, meldet sich auf Anfrage der NÖN nun Sandra Klingelhöfer – Leiterin der Naturschutzabteilung der NÖ Landesregierung – zu Wort. Sie nimmt in Bezug auf die Causa Stellung und antwortet auch auf die Vorwürfe der Gemeinde, dass das Land NÖ sich in dieser Thematik vollkommen quergestellt habe.

Laut der Naturschutzabteilung der Landesregierung sei die Gemeinde Niederhollabrunn bereits im Juni 2020 mit Bibern und deren Aktivitäten in Berührung gekommen. „Ein Anrainer sowie die Gemeinde Niederhollabrunn wurden damals von der Behörde über die möglichen naturschutzrechtlich bewilligungsfreien Maßnahmen im Umgang mit dieser geschützten Art informiert“, heißt es in der Stellungnahme der Landesregierung.

Land NÖ: Niederhollabrunn darf Dämme räumen

Im Dezember 2020 kam es schließlich zu einer Beurteilung der Fließgewässerstrecke des Niederhollabrunner Bachs durch ein sachkundiges Organ im Sinne der NÖ Biber-Verordnung 2019. Die Beurteilung ergab, dass die Eingriffsvoraussetzungen für dieses Gebiet erfüllt seien und daher in diesem Bereich ganzjährige Dammräumungen möglich und erlaubt sind. Laut den der Landesregierung vorliegenden Berichten habe die Gemeinde Niederhollabrunn besagte Biberdammräumungen jedoch nur Anfang Dezember 2020, Mitte Jänner 2021 sowie Ende Jänner 2022 durchgeführt. Im aktuellen Jahr blieb die Gemeinde laut Klingelhöfer bislang untätig.

Auch auf Bürgermeister Duffeks Sorgen, dass die Biberdämme das Drainagen-System der Gemeinde stilllegen könnten, geht Klingelhöfer ein. So sei im Falle von Beeinträchtigungen wasserrechtlich bewilligter Drainagen oder längerfristiger Vernässung landwirtschaftlich genutzter Flächen von zumindest ein Hektar ebenfalls eine Beurteilung durch ein sachkundiges Organ des Landes möglich. „Sind die Eingriffsvoraussetzungen gegeben, sind auch hier Dammräumungen erlaubt“, beruhigt Klingelhöfer.

Expertin bemängelt Lösungsansätze der Gemeinde

Des Weiteren erklärt Klingelhöfer, warum das Mulchen als Lösungsansatz – den die Gemeinde zuletzt gewählt hat – nicht so effektiv ist, wie es auf den ersten Blick erscheint: „Das Mulchen von Böschungen kann Aktivitätszentren von Bibern zwar verlagern und die Tiere dadurch örtlich begrenzt vergrämen. Allerdings sind die Nagetiere in der Lage auch ohne größere Holzanteile entlang von Gewässern Dämme zu errichten.“ Als Beispiele zählt Klingelhöfer Schilf, Maispflanzen oder auch Triebe von auf Stock gesetzten Gehölzen auf.

Auch die von Bürgermeister Jürgen Duffek ins Spiel gebrachte Umsiedlung des Bibers sei laut Klingelhöfer keine langfristig zielführende Alternative. So seien leergefangene Biberreviere in der Regel nur Anlaufstellen für Biber, die sich auf Reviersuche befinden. „In der Regel kommt es rasch zu einer Wiederbesiedlung“, so Klingelhöfer. Das Fangen und Töten der Tiere ist nur in Bereichen mit Hochwasserschutzdämmen und Ähnlichem unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen erlaubt.

Klingelhöfer: Es geht auch ohne Bürokratie-Wahnsinn

Im Namen der Naturschutzabteilung bringt Klingelhöfer jedoch auch langfristig wirksame Präventionsmaßnahmen fernab jeglicher Bürokratie ins Spiel. „Einzelbaumschutz für erhaltenswerte Gehölze, Biberdammdrainagen zur Regulierung von Wasserständen oder auch Vertikalgitterungen als Hintergrabungsschutz von Steinschlichtungen sind naturschutzrechtlich jederzeit bewilligungsfrei möglich“, zählt Klingelhöfer Beispiele auf. Hinzu kommt, dass es für bestimmte Präventionsmaßnahmen, beispielsweise Baumschutzmaßnahmen, auch eine Förderung für Materialkosten gibt.

Dennoch unterstreicht Klingelhöfer auch die positiven Seiten der Biberdämme. So käme der Aspekt des Wasserrückhalts vor allem niederschlagsarmen Gebieten oder bei langen Trockenperioden dem Wasserhaushalt und damit auch der Kulturlandschaft zugute. „Es kann gesagt werden, dass es sehr wohl verhältnismäßig unbürokratische Möglichkeiten oder sogar Möglichkeiten ohne jegliche Bürokratie im Umgang mit Bibern gibt“, fasst Klingelhöfer abschließend zusammen.

