Ab 3. Dezember verkauft Karoline Krammer ihr Buch „Die toten Kinder vom Michelberg“. Erhältlich ist es im Kaufhaus Kandler, im Gemeindeamt, in der Raiffeisenbank Niederhollabrunn und auch bei der Autorin selbst. Rund 150 Bücher werden zur Verfügung stehen und für 25 Euro erhältlich sein.

Seit elf Jahren beschäftigt sich die pensionierte Lehrerin intensiv mit der Geschichte ihrer Gemeinde: „Ich sehe es als ein Hobby, es geht mir dabei nicht ums Geld. Ich bin sehr interessiert an den vergangenen Geschehnissen in der Gemeinde und wie die Leute früher gelebt haben. Ich möchte mein Wissen teilen.“ Bei ihren Recherchen helfen ihr meistens die Pfarre, aber auch alte Aufzeichnungen der Gemeinde.

"Jedes Denkmal hat seine eigene Geschichte"

In dem Buch werden elf Geschichten von Denkmälern aus der Umgebung geschildert: „Jedes Denkmal hat seine eigene Geschichte, doch diese elf haben mich am meisten fasziniert“, verrät die Pensionistin. Eine Geschichte beeindruckte Krammer besonders: Sie handelt von den toten Kindern am Michelberg, die schon vor Jahrhunderten neben der Kapelle begraben wurden.

Man vermutet, der Berg sei den Leuten früher schon heilig gewesen, deshalb habe man auch die verstorbenen Kinder hinaufgetragen und vergraben. Gemeinsam mit Anthropologen untersuchte sie die Skelette der Kinder und versuchte, den Sinn des Massengrabs zu verstehen. Sehr detailreich wird die Geschichte in ihrem Buch erzählt, auch sind diverse Bilder, zum Beispiel von den Kinderskeletten, zu sehen.

Neben der faszinierenden Geschichte von den toten Kindern gibt es zehn weitere ebenso spannende und kuriose Erzählungen, wie zum Beispiel vom Mord an einem Bürgermeister. Nicht nur die Texte hat die Autorin erfasst, auch die Bilder und das Design des Buchs stammen von Krammer selbst.