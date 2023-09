Duffek versus Duffek: Letztes Urteil fehlt noch

Es ist in etwa ein Jahr her, als Monika Duffek mit der Marktgemeinde in einen Disput geriet. Kurzgefasst keimte die Meinungsverschiedenheit damals dadurch auf, dass die Gemeinde den Grenzverlauf eines Ackergrundstücks von Duffek nicht anerkennen wollte, obwohl dieser zuvor sogar vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ausgemessen wurde.

Als im Dezember 2022 ein Vergleich, der zuvor über eine Stunde lang von sämtlichen Parteien vor Gericht ausgehandelt wurde, doch noch von Monika Duffek abgelehnt wurde, beharrte Bürgermeister Jürgen Duffek auf der Position, dass Monika Duffek nicht an einer gemeinsamen Lösung interessiert wäre. Damit wurde der Startschuss für einen intensiven Rechtsstreit abgefeuert. Auch die NÖN verschaffte dem Thema mit einem ausführlichen Artikel Gehör, die „Duffek versus Duffek“-Causa war geboren.

Mehr als 365 Tage, einige vertagte Verhandlungen und einen Streitwert im fünfstelligen Bereich später hat die Rechtsprechung am Landes- sowie Bundesverwaltungsgericht bereits zwei Mal zugunsten von Monika Duffek entschieden. Nun fehlt jedoch noch ein Urteil am Zivilgericht.

Zivilverfahren bringt komplexen Sachverhalt

So beschäftigte sich ein Richter vor wenigen Wochen am Landesgericht Korneuburg bereits mit der zivilrechtlichen Komponente der Causa. Trotz der Anwesenheit von Bürgermeister Jürgen Duffek, Vizebürgermeister Rudolf Malanik und Monika Duffek sowie einer Handvoll vorgeladener Zeugen wie LSP-Gemeinderat Johannes Schachel oder ÖVP-Ortsvorsteher Franz Helnwein konnte kein rechtskräftiges Urteil verkündet werden. Es sei weiterhin die Frage zu klären, ob der an Monika Duffeks Grundstück angrenzende Feldweg befahrbar sei. Die Gemeinde sah nämlich in der Spurbreite von drei Metern ein Sicherheitsrisiko und ließ den Weg sperren.

Bürgermeister Jürgen Duffek geht näher auf die zivilrechtliche Problemstellung ein: „Aufgrund der landwirtschaftlichen Umgebung wird der besagte Feldweg als Güterweg betrachtet. Ein voll beladener Traktor sollte hier somit in der Lage sein, diesen Weg zu passieren. Durch den Fakt, dass Monikas Grenzverlauf rechtmäßig akzeptiert wurde, wurde auch der Irrtum aus der Welt geschafft, dass ein Teil ihres Grundstücks zum Feldweg gehöre. Da dieser ursprüngliche Feldwegsteil nun aber wegfällt, hat der Weg viel Spurbreite verloren, was ein Sicherheitsrisiko für die landwirtschaftlichen Großfahrzeuge darstellt. Die Sperrung des Feldweges war also für die Gemeinde unumgehbar.“

Zwei Lösungen: Gutachten oder Servitut?

Laut Duffek kann das Verfahren auf zwei Wegen enden: „Die beste Lösung für alle wäre, wenn ein Sachverständiger ein fundiertes Gutachten darüber erstellt, wie wir den erodierten und engen Weg zu sanieren haben. Mit ein bisschen Schotter und Eigeninitiative kann man das Problem nämlich nicht lösen. Falls dann nämlich etwas schiefgeht, muss ich als Bürgermeister mit meinem persönlichen Vermögen dafür haften. Wenn also jemand anderes die Haftung übernehmen will, können wir das gerne so versuchen.“

Die andere Lösung bestünde in einem Eingriff in Monika Duffeks absolut geschütztes Rechtsgut – ihr Liegenschaftseigentum: „Wenn kein Sachverständiger eine Lösung findet, müssen wir uns als Gemeinde auf ein Servitut in Form eines Wegerechts an Monikas Grundstück festlegen.“

Monika Duffek gab diesmal keine Stellungnahme ab, sie wartet das zivilrechtliche Urteil ab.