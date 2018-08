Ein Hyundai-Lenker (48) fuhr von Niederhollabrunn Richtung Gänserndorf. Bei einer Engstelle an der oberen Hauptstraße berührte er mit dem Wagen den rechten Randstein, was das Auto auf die Gegenfahrbahn trieb. Dort krachte er in den VW eines 65-Jährigen.

Dabei wurden die Fahrzeuge so beschädigt, dass sich die Insassen nicht aus eigener Kraft befreien konnten. Die Feuerwehren Niederfellabrunn, Niederhollabrunn, die Polizei und Rettung waren vor Ort. Die Feuerwehr Niederfellabrunn kam mit zwei, die Florianis aus Niederhollabrunn mit drei Fahrzeugen und 13 Florianis.

Beim Befreien der Insassen lief der Hund eines Unfallopfers fort. Dieser konnte mit Hilfe des Besitzers eingefangen werden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.