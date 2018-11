Mitte Juli stahlen Unbekannte bei der Pilgerstätte am Michelberg das Pilgerbuch und den Stempel und hinterließen nur Zigarettenstummel (die NÖN berichtete).

Karoline Krammer, eine freiwillige Betreuerin der Kapelle am Michelberg, fand das Chaos bei einem Ausflug mit ein paar Schülern vor. Die Vandalen hatten das Schloss der Kapellentür verklebt und in der Metallkassette befanden sich nur mehr Zigarettenstummeln und Plastikflaschen, das Buch und der Pilgerstempel fehlten. VP-Bürgermeister Jürgen Duffek war entsetzt von der Aktion und suchte sofort nach einer Lösung für das Problem.

Man überlegte, ob Aschenbecher zur Pilgerstätte gestellt werden sollten, doch dies ließ sich aufgrund des Rauchverbots bei der Kapelle nicht umsetzen. Eine Polizeikontrolle am Berg kam für den Bürgermeister ebenfalls nicht infrage.

Nun fand die Gemeinde eine sinnvolle Lösung: Gemeinsam mit den Gemeindemitarbeitern montierte der Gastwirt Roman Berwein den Stempel an seinem Gasthaus am Michelberg. „Dort ist es am sichersten, weil das Gasthaus immer gut besucht ist und es auffallen würde, wenn jemand versucht, den Stempel zu stehlen. Als Bürgermeister bedanke ich mich bei Herrn Berwein für seine Bereitschaft hier mitzuwirken und hoffe, dass niemand noch einmal die Sachen mutwillig zerstört“, so Duffek.