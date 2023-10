Gemeinde baut Service für Bürger aus

Vergangenen Mittwoch kamen die politischen Vertreter der Niederhollabrunner Marktgemeinde einmal mehr zur obligatorischen Gemeinderatssitzung zusammen. Zu Beginn der Sitzung wurden drei Dringlichkeitsanträge eingebracht, von denen einer zwischenzeitlich für Aufruhr im Sitzungssaal sorgte. So verlangte die LSP die sofortige Einstellung des Zivilverfahrens der Gemeinde gegen die Bürgerin Monika Duffek, von dem die NÖN vergangene Woche bereits im Detail berichtetet hatte.

Nach einem kurzen Wortgefecht wurde der Antrag von allen anwesenden Personen – abgesehen von den drei LSP-Vertretern – abgelehnt. „Wir stehen kurz vor dem finalen Urteil. Es ergibt keinen Sinn, das Verfahren jetzt einzustellen“, so Bürgermeister Jürgen Duffek. Im Anschluss an den letzten Dringlichkeitspunkt verließen die Vertreter der LSP die Sitzung.

Anschließend wurden viele spannende Punkte nacheinander einstimmig von den anwesenden Gemeinderäten beschlossen. So wird es auch weiterhin im gemeindeeigenen Kindergarten leistbare Mittagsmenüs um 4,20 Euro pro Mahlzeit geben. Wie auch schon in der Vergangenheit setzt die Marktgemeinde Niederhollabrunn damit ihre Zusammenarbeit mit der Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg fort. „Etwa um die Jahrtausendwende habe ich als junger Gemeinderat die Kooperation mit der Behindertenhilfe eingefädelt. Ich bin stolz darauf, dass wir seither so ein gutes Verhältnis mit diesem gemeinnützigen Verein führen. Die Behindertenhilfe legt großen Wert auf die Essensqualität“, ist Bürgermeister Jürgen Duffek über die Kooperation froh.

Des Weiteren wurde bei der Sitzung auch beschlossen, dass die Gemeinde ihren Bürgern künftig Reisepässe und Personalausweise ausstellen können wird: „In unserer Marktgemeinde gibt es einige Personen, die in puncto Mobilität eingeschränkt sind. Deswegen ist es uns sehr wichtig, ihnen mit solch einem Service entgegenzukommen. Wir werden somit schon bald eine der wenigen Gemeinden sein, die diese Leistungen anbieten.“