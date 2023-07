Gemeinden setzen auf gemeinsamen Glasfaser-Partner

Im Rennen um die Aufrüstung auf Glasfaser haben sich mit Niederhollabrunn, Ernstbrunn und Harmannsdorf kürzlich drei Marktgemeinden zusammengeschlossen, um gemeinsam mit Speed Connect Austria den neuesten Schritt im Bereich Internetinfrastruktur zu machen. So trafen sich vergangene Woche die drei Bürgermeister Jürgen Duffek (Niederhollabrunn), Horst Gangl (Ernstbrunn) und Alexander Raicher (Harmannsdorf) mit Alexander Zagler von Speed Connect Austria, um sich über eine baldige Zusammenarbeit auszutauschen.

„Speed Connect Austria errichtet und betreibt in Österreich Glasfasernetze in ländlichen Regionen abseits urbaner Ballungsräume. Mit Investitionen im hohen dreistelligen Millionenbereich versorgen wir Gemeinden und Kleinstädte zügig und großflächig mit qualitativ hochwertiger Kommunikationsinfrastruktur“, beschreibt das Unternehmen sein Geschäftsmodell. Davon würden aktuell vor allem die Gemeinden profitieren, die sich bei anderen Glasfaserausbau-Projekten bislang hinten anstellen mussten.

Jeder Haushalt bekommt Anschluss

Dabei unterscheidet sich Speed Connect Austria in wichtigen Punkten von anderweitigen Glasfaser-Initiativen. „Zuerst muss unterstrichen werden, dass wir keine Mindestquote von 40 Prozent der Bevölkerungszustimmung einer Gemeinde voraussetzen, um mit dem Glasfaserausbau zu beginnen. Jeder Haushalt wird unterirdisch ans Netzwerk angeschlossen“, erklärt Alexander Zagler von Speed Connect Austria. „Freigeschaltet wird man aber natürlich erst, wenn man den Anschlusspreis begleicht.“

Mit 289 Euro pro Haushalt liegt der Anschlusspreis in etwa in den finanziellen Dimensionen, die auch von anderen Glasfaser-Initiativen gefordert werden. Neben dem Fakt, dass die Gemeinden aber ein Glasfasernetzwerk mit bis zu 10 Gigabit Up- und Download bekommen, wirft die Tatsache, dass Speed Connect Austria keine staatlichen Förderungen bekommt, die Frage auf, wie für den Endkonsumenten dennoch nur der marktübliche Preis anfallen kann.

Schlitzfräsverfahren als Gamechanger

Dies sei laut Zagler auf ein einzigartiges Verlegungsverfahren des Glasfaserkabels zurückzuführen: „Bislang mussten beim Glasfaserausbau sämtliche Straßen und Gehsteige einer Ortschaft aufgerissen werden, was bei der Bevölkerung oftmals nicht so gut ankommt. Wir ersparen uns diese schwerwiegenden Baumaßnahmen jedoch durch ein einzigartiges Schlitzfräsverfahren. Hierbei wird das Glasfaserkabel einfach und schmerzlos ein paar Zentimeter unter die Erde geschoben, was das Ortsbild schont und die Bauzeit verkürzt.“

Mit Niederhollabrunn, Ernstbrunn und Harmannsdorf haben sich also nun auch diese drei Marktgemeinden aus dem Bezirk von Speed Connect Austrias Angebot überzeugen lassen. Während der Beschluss im Harmannsdorfer Gemeinderat bereits durchgegangen ist, wollen Jürgen Duffek und Horst Gangl das Projekt im September spruchreif machen. Alle drei Gemeindeoberhäupter sind sich einig, dass sie mit Speed Connect Austria den optimalen Partner gefunden haben, um den Umstieg von Kupfer-Glasfaser zu purer Glasfaser zu stemmen.