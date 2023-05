Gemeinderatssitzung stand im Zeichen der „Kinder-Offensive“

Vergangene Woche kamen die Niederhollabrunner Gemeinderäte wieder einmal zu einer Sitzung zusammen. Zu Beginn der Gemeinderatssitzung widmeten die anwesenden Personen dem im 62. Lebensjahr verstorbenen Josef Kaiser eine Schweigeminute. „Josef Kaiser war fast 30 Jahre lang als Gemeinderat tätig und hat sich stets für die Marktgemeinde eingesetzt“, so Bürgermeister Jürgen Duffek über den Verstorbenen.

Die Zusammenkunft der Gemeinderäte stand diesmal voll und ganz im Zeichen des Projekts „Kinder-Offensive“. So wurden einige organisatorische Gemeindebeschlüsse für die Kinderbetreuung im Theodor-Kramer-Haus über die Bühne gebracht. Auch in Bezug auf die neue Siedlung in Niederhollabrunn wurde die eine oder andere bürokratische Angelegenheit finalisiert. So hat man sich darauf geeinigt, dass die neuen Straßen in der Siedlung anstatt sechs Metern nun 8,5 Meter breit sein sollen.

LSP-Anträge: Zerstörter Zaun und Wohnsitz-Abmeldung

Die Liste Schachel Parteilos (LSP) brachte zwei Dringlichkeitsanträge in die Sitzung ein. Die LSP bemängelte sowohl den durch Vandalismus verursachten Zustand des Zaunes am Kinderspielplatz als auch den Fakt, dass das dortige Klettergerüst nicht einsatzbereit sei. „Die Gemeinde wird den Zaun so rasch wie möglich reparieren. Auch beim Klettergerüst stehen wir bereits in den Startlöchern, um die anliegende Fläche wieder mit Fallkies aufzuschütten“, so Duffek.

In Folge des zweiten Dringlichkeitsantrags stellte die LSP das Verhalten der Gemeinde in Bezug auf ein amtliches Wohnsitz-Abmeldeverfahren in Frage. Duffek klärt auf: „Im Gemeindegebiet gibt es aktuell einen familieninternen Disput. Ich möchte hier nicht allzu sehr ins Detail gehen. Wir haben uns als Gemeinde dazu entschieden, uns nicht auf einen privaten Familienstreit einzulassen und uns so gut es geht an die gesetzlichen Vorschriften zu halten. Auch der LSP ist zu raten, dass sie sich lieber auf gemeindepolitische Themen fokussieren sollte.“

