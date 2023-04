Gugelhupf- und Backformenmuseum fand großen Anklang

Zuletzt besuchten einige Mitglieder des Seniorenvereins Niederhollabrunn das Gugelhupf- und Backformenmuseum in der ehemaligen Bäckerei Rupert Labschütz in Niederhollabrunn. Das Interesse an Labschütz' Museum war groß und die Informationen rund um die ausgestellten Gegenstände fanden bei den Besuchern Anklang.

Museumsbesitzer Rupert Labschütz präsentierte den Besuchern neben seinem Rührgerät und dem riesigen Backofen auch das Gargerät und ging näher auf dessen Funktionsweise ein. Auch die Abläufe bei der Semmel- , Salzstangerl und Kipferherstellung beleuchtete der ehemalige Bäcker ganz genau.

Während man bereits im ehemaligen Verkaufsraum der Bäckerei viele verschiedene Ausstellungsobjekte betrachten konnte, waren am Gang zum Museum einige Backformen samt dazugehörigen Informationen ausgestellt. Die Senioren konnten ein Auge auf die liebevoll gestalteten Vitrinen werfen. Vor allem die Vitrine mit den christlichen Backformen sowie das Gugelhupfrezept der Katharina Schratt, die zu ihren Lebzeiten in einer langjährigen privaten Beziehung zu Kaiser Franz Joseph I. stand, sorgten bei den Besuchern für besonders große Faszination.

„Man merkt, dass Rupert Labschütz sehr viel Herzblut in sein Museum steckt und seine Ausstellung durch akribische Recherche und Beschriftungsarbeit immer weiter ausbaut“, schwärmte Museumsbesucherin Eleonore Wolfinger. Im Anschluss an den Museumsbesuch ließen die Senioren den Tag beim monatlichen Seniorentreff im Café-Restaurant Alte Landstraße ausklingen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.