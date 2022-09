Kurioser Streit um ein Grundstück: Duffek versus Duffek

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Ursprünglich wollte Monika Duffek ihrem Sohn bloß ihr Grundstück zur Verfügung stellen, damit dieser in Ruhe an seinem Maturaprojekt rund um die Aufzucht von Marillenbäumen arbeiten kann. Dass sie damit aber einen kräftezehrenden Rechtsstreit mit der Marktgemeinde lostreten würde, hätte die Gattin des Cousins des Niederhollabrunner Bürgermeisters Jürgen Duffek nicht erahnen können.

Alles begann damit, dass Monika Duffek die Grenzen ihres Grundes exakt ausmessen ließ, wodurch eine Grenzverhandlung mit sämtlichen Nachbarn und Gemeindevertretern einberufen wurde. Die Anrainer hatten keine Einwände, der Bürgermeister habe sich hingegen quergestellt und sein Veto gegen den ausgemessenen Grenzverlauf eingelegt.

Sollten wir dort jemals ein Erdgas- vorkommen finden, würde ich es ihr auch schenken!“

Jürgen Duffek, Bürgermeister

In Folge wurde Monika Duffek von der Marktgemeinde in einem Schreiben aufgefordert, die von einem Vermessungstechniker ausgesteckten Grenzmarkierungen zu entfernen. Diese würde den öffentlichen Feldweg blockieren. Skurril wurde es, als Monika Duffek ihr Grundstück wenige Tage nach der Aufforderung inspizierte: „Irgendjemand hat die Grenzmarkierungen ausgerissen und sie mir einfach kreuz und quer übers Grundstück geschossen“, hat sie dies bei der Polizei angezeigt.

Monika Duffek blieb nichts anderes übrig als ihre Liegenschaft erneut ausmessen zu lassen – diesmal vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, das auf dasselbe Ergebnis kam. Das Spiel wiederholte sich, der einzige Unterschied lag ausschließlich darin, dass trotz Vorladung kein Gemeindevertreter anwesend war. Dies hatte zur Folge, dass die Gemeinde den Grenzverlauf automatisch akzeptierte.

Allerdings legte die Gemeinde Einspruch gegen die Entscheidung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen ein. „ Zudem möchte mir Bürgermeister Duffek weismachen, dass ich den Verlauf des desaströs aussehenden Feldweges behindere, wobei dieser laut NÖ-Atlas jedoch zwischen meinem und dem Nachbarsgrundstück verlaufen sollte. Dessen Grundstücksbesitzer – zufälligerweise auch Parteikollege des Bürgermeisters – betreibt dort aktuell Ackerbau auf öffentlichen Wegen, was die Gemeinde bisher aber ignoriert hat. Ich habe mich ernsthaft gefragt, wo denn hier die versteckte Kamera sein soll“, schildert Monika Duffek den weiteren Verlauf der Causa.

Inzwischen steht sie mit der Marktgemeinde Niederhollabrunn sowohl vor dem Landes- als auch dem Bundesverwaltungsgericht. Die Causa wurde aber noch komplexer: Während Monika Duffek in diesen Rechtsstreit verwickelt war, erhielt sie vom Gemeinderat ein Angebot für einen Grundstückstausch.

Bei Tausch ist erneut eine Vermessung nötig

„Die Gemeinde hat mir ein doppelt so großes Grundstück angeboten“, erzählt sie. Die Preiseinschätzung der Bezirksbauernkammer liege bei ausgezeichneten Agrarbedingungen zwischen 1,20 und 3,50 Euro. „Die Gemeinde verlangt hingegen vier Euro von mir, obwohl diese Liegenschaft ein landwirtschaftlicher Albtraum ist, da sich bei starkem Niederschlag ein Regenbecken in der Mitte der Fläche ansammelt“, erklärt Monika Duffek.

„Zudem ist das Ganze ein Dreiecksgrundstück, von dem ich direkt nach Kaufabschluss auf einer Seite drei Meter Grundstückbreite an die Gemeinde abtreten soll.“ Die Liegenschaft müsste neu vermessen werden.

Die Spitze des Eisbergs stellt für Monika Duffek aber ein anderes Vertragsdetail dar: „Sollte ich diesem Tauschangebot, von dem eigentlich nur die Gemeinde profitiert, nicht zustimmen, droht mir Bürgermeister Jürgen Duffek auch noch mit einer Unterlassungsklage! Ich frage mich ehrlich, was mein Grundstück so wertvoll für die Gemeinde macht, dass man zu solchen radikalen Rechtsmitteln greift.“

Bürgermeister Jürgen Duffek schildert die Position der Gemeinde in der Causa: „Im Grunde ging es uns immer nur darum, dass Frau Duffek den korrekten Verlauf des Feldweges nicht wahrhaben will. Es gibt Luftbildaufnahmen aus den 50er-Jahren, die zeigen, dass der Feldweg – den Frau Duffek mit ihren Grenzpflöcken blockiert – bereits damals eher dem Verlauf der Gegenwart entsprochen hat als dem, der in den NÖ-Atlas eingetragen wurde. Da die Gemeinde diese Fotos problemlos vorweisen kann, tritt grundsätzlich die Verjährung der kommassierten Feldwege ein.“

Zudem habe die Gemeinde stets versucht, deeskalierend aufzutreten: „Wir haben Monika Duffek drei Kompromisse vorgeschlagen, um das Problem zu lösen. Zuerst wollten wir ihr den Teil ihres Grundstücks, der seit fast 70 Jahren als Feldweg benutzt wird, um einen Quadratmeterpreis von 5 Euro abkaufen.“ Man habe angeboten, mit der Abtragung einer Böschung den Weg zu verbreitern. Zu guter Letzt kam das Tauschangebot.

„Meiner Meinung nach ist dieses keinesfalls nur für die Gemeinde profitabel, da sich dort eine natürliche Quelle im Untergrund befindet, die somit den Quadratmeterpreis von 4 Euro rechtfertigt“, findet Jürgen Duffek. „Keiner der Vorschläge wurde bis heute von ihr angenommen. Zudem können wir auch gerne auf die Unterlassungsklage verzichten, sofern sie die Grenzpflöcke entfernt und uns dadurch den Feldweg auf das alte Niveau bringen lässt.“

Der Bürgermeister habe es nie zu einem Rechtsstreit kommen lassen wollen: Stets sei das Gespräch gesucht worden, „aus unerklärlichen Gründen wurde die Gemeinde aber immer von ihr abgewiesen. Zudem möchte ich anmerken, dass ihr Grundstück keinen Wert für die Gemeinde besitzt. Sie braucht keine Angst haben, dass wir darunter eine russische Erdgas-Pipeline vermuten. Sollten wir dort jemals ein Erdgasvorkommen finden, würde ich es ihr auch schenken!“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.