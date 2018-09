„Ich bin gerade am Leeberg und musste feststellen, dass das Leebergkreuz massiv angesägt wurde. Es wackelt bedrohlich. Sollte man etwas unternehmen“, schrieb ein besorgter Bürger auf die Facebook-Seite der Gemeinde Niederhollabrunn.

Kreuz in Großmugl beschädigt

Ähnliches hatte es schon in Großmugl gegeben. Dort wurde ein Kreuz, das auf einem cirka 18 Meter hohen Grabhügel aus der Bronzezeit steht, angesägt. Damals soll es um religiöse Differenzen gegangen sein. Auf dem abgehackten Stummel fand die Polizei eine Runeninschrift. „Ruhe in Frieden“ soll in lateinischer Sprache dort gestanden haben (die NÖN berichtete).

Ob es sich in der Gemeinde Niederhollabrunn um einfachen Vandalismus oder eine religiös motivierte Tat handelt, ist noch unklar. „Ich seh es auch so, dass auf den Leeberg, wenn man sich den geschichtlichen Hingergrund anschaut, kein Kreuz gehört“, schreibt eine Userin in Facebook. VP-Bürgermeister Jürgen Duffek informierte umgehend die Besitzer des Kreuzes aus Korneuburg, um den Schaden zu beheben. „Wir haben sofort den Besitzern geschrieben. Sie werden sich da-rum kümmern.“