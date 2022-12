Nach Schließung der Bank: Gemeinde hat Zukunftsplan

Nachdem die Schließung der Raiffeisen-Filiale in Niederhollabrunn bereits vor wenigen Monaten in Stein gemeißelt wurde, konnten die Vertreter der Marktgemeinde Niederhollabrunn zuletzt den Fahrplan für die Zukunft fixieren.

„Der Bankomat wird weiterhin im unteren Stockwerk des ehemaligen Gemeindeamtes bestehen bleiben. Auch in puncto Überweisungsautomat konnten wir uns mit der Raika erneut einigen. Dieser wird der Gemeinde definitiv länger als ein Jahr erhalten bleiben“, informiert Bürgermeister Jürgen Duffek.

Zudem möchte man im Frühjahr mit dem Umbau des unteren Stockwerkes beginnen. Die ehemaligen Bank-Räumlichkeiten werden neu gestaltet und verkleinert.

„Zudem haben wir vor, den Rest der unteren Etage zukünftig zu vermieten. Optimal wäre es natürlich, wenn ein Gemeindebürger diese Räumlichkeiten für sein Unternehmen in Erwägung zieht“, so Duffek. Alles in allem gibt er sich zufrieden: „Natürlich schmerzt der Verlust der Raika-Filiale, dennoch bin ich der Meinung, dass wir diesem Dilemma mit unserem zukunftsorientierten Plan bestmöglich entgegenwirken.“

