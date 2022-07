Nach Unfall: Politik pocht auf Kreisverkehr

Werbung

Nach einem weiteren schweren Unfall auf der Kreuzung zwischen Niederhollabrunn und Streitdorf werden die Forderungen nach einem Kreisverkehr einmal mehr laut.

LSP-Gemeinderat Johannes Schachel kann nicht nachvollziehen, warum an Ort und Stelle keine vernünftigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden: „Müssen wir wirklich auf den nächsten Todesfall warten, damit endlich Bewegungen in dieser Causa aufkommt? Wir haben in der näheren Vergangenheit schon oft genug gesehen, dass sowohl die Stopptafeln, als auch die Warnhinweise nicht ausreichend sind“, zeigt er sich sichtlich besorgt.

Wenn es nach ihm ginge, müsse nicht einmal zwingend ein Kreisverkehr als Sicherheitsmaßnahme herhalten: „Natürlich würde ein Kreisverkehr das Unfallrisiko fast vollkommen auslöschen. Fakt ist aber, dass diese Kreuzung auch von vielen Landwirten befahren wird, die wohl keine Freude daran hätten, sich mit ihren landwirtschaftlichen Fahrzeugen täglich durch den Kreisverkehr zu plagen. Dennoch steht die allgemeine Sicherheit ganz klar über dem Komfort!“ Gefunden werden solle eine Lösung, damit alle Anforderungen „optimal erfüllt“ werden und die zugleich „effektiv ist“.

ÖVP-Bürgermeister Jürgen Duffek ist ein Verfechter des Kreisverkehrs: „Der große Kreisverkehr als Lösung für unser Unfallproblem schwebt mir schon so lange im Kopf, da war ich noch gar nicht Bürgermeister. Wir werden als Gemeinde definitiv Gespräche mit den Verantwortlichen führen und auch um eine erneute Verkehrsverhandlung ersuchen.“

„Fällt in Tätigkeitsbereich des Landes“

Aber man könne nur hoffen: „Als Gemeinde haben wir hier wenige Möglichkeiten, da dies in den Tätigkeitsbereich des Landes fällt. Wir können lediglich um eine Verkehrsverhandlung ersuchen, diese ist in der Vergangenheit aber stets gegen den Kreisverkehr ausgegangen“, so Duffek. Entscheidend seien Anzahl und Schwere der Unfälle sowie die zeitlichen Abstände. Die Finalentscheidung liege nicht bei der Gemeinde: „Grundsätzlich würden wir einen Kreisverkehr aber mit offenen Armen begrüßen.“

