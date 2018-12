Jung, motiviert und talentiert – das ist die Band „Upswing“, die am 16. Dezember um 16 Uhr im Pfarrheim zu einem Adventkonzert lädt. Im Sommer 2015 trafen sich Sabrina Duffek (21), Angelika Scheller (22), Sebastian Els (22) und Alexander Redl (21) zum Poker spielen. „Dabei haben wir viel über Musik gesprochen und wir haben gemerkt, dass wir alle gerne mehr machen würden. Was dieses Mehr ist, wurde uns mit der Zeit klar: Wir wollten gemeinsam eine Band gründen“, erzählt Sabrina Duffek von den Anfängen.

Zunächst trafen sich die Nachwuchsmusiker nur zum Proben, im vergangenen Sommer folgte dann der erste Auftritt. „Es war ein kleiner Auftritt vor rund 50 Freunden, Verwandten und Bekannten. Unsere anfängliche Nervosität ist in Freude über gesprungen, als wir auf viel positives Feedback stießen“, freut sich Duffek.

Allen Gruppenmitgliedern war klar: Es sollte nicht das einzige Konzert bleiben. „Unser erklärtes Ziel ist, Spaß am Musizieren zu haben und unsere Begeisterung nach außen zu tragen“, schildert Duffek. So entstand auch die Idee zum Adventkonzert. Neben bewährten Klassikern wie „Last Christmas“ werden die Musiker moderne Lieder wie „That’s Christmas to me“ und auch das eine oder andere Poplied zum Besten geben.

Der Name der Band lässt sich auf den Abend zurückführen, an dem die Idee dazu geboren wurde: „Upswing“ kommt aus der Pokersprache. „Es bedeutet so viel wie ein Aufschwung, während dem der Spieler mehr gewinnt, oder aber auch weniger verliert, als erwartet“, so Duffek. Musikalische geben moderne Töne den Takt vor: Die junge Band spielt am liebsten Popmusik und covert Lieder von deutschen und englischen Künstlern.