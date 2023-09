Sechs Windräder spalten die Gemüter

In der Marktgemeinde Niederhollabrunn sorgt die baldige Volksbefragung der Gemeinde Leitzersdorf zum Thema Windenergie laufend für Gesprächsstoff. LSP-Gemeinderat Johannes Schachel kann die Sorgen der Windenergie-Skeptiker verstehen: „Das Stimmungsbild in Bezug auf die geplanten Windräder ist in unserer Gemeinde negativ. In der Vergangenheit sind in Niederhollabrunn bereits zwei Abstimmungen zu diesem Thema negativ ausgefallen. Viele Windkraft-Gegner haben sich bereits mit ihren Sorgen an uns gewendet. Wir versuchen, ihnen bestmöglich ein offenes Ohr zu bieten.“

Für die LSP seien jedoch noch viel zu viele Fragen offen, um selbst einen klaren Standpunkt vertreten zu können. Zum einen sorge der Sicherheitsabstand der Windräder, die entlang der L 25 platziert werden sollen, für Verwirrung: „Anfangs wollte man die Windräder so platzieren, dass ihre Sicherheitszone bis kurz vor Haselbach reicht. Nachdem man den Leitzersdorfern diese Idee aber ausreden konnte, sollen laut neuem Plan drei der sechs Windräder in die Sierndorfer Schutzzone bis vor Senning reichen. Man wird sehen, ob die Gemeinde Sierndorf hier ihre Zustimmung erteilen wird – den Senningern scheint die Aussicht auf die Windräder jedenfalls nicht wirklich zu gefallen.“ Faktum ist, dass bei der derzeitigen Standortplanung drei Anlagen die Zustimmung der Nachbargemeinde Sierndorf benötigen würde.

Sechs Windräder seien erst der Anfang

Weiters geht Schachel davon aus, dass es nicht nur bei sechs Windrädern bleiben könnte: „Wenn einmal diese sechs Windräder stehen, werden sicher schon die nächsten Windkraftwerke Thema sein. Auch die Marktgemeinde Niederhollabrunn wird sich früher oder später warm anziehen müssen.“

Auch ÖVP-Bürgermeister Jürgen Duffek ist der Meinung, dass die Positionierung der Gemeinde in Bezug auf diese Thematik nicht gefragt ist: „Wir haben viele Befürworter für Windkraft als Mix zur Energiewende innerhalb unserer Gemeinde. Gleichzeitig gibt es berechtigterweise auch viele negative Stimmen, die meistens auch lauter sind. Ich respektiere und verstehe beide Seiten. Als Privatperson habe ich natürlich auch eine Meinung. Da wir als Gemeinde aber sowieso kein Rechtsmittel in dieser Causa haben, werden wir auch keinen Standpunkt vertreten.“

Drei Windräder „wackeln“ noch

Des Weitern weist Duffek auf den transparenten Ablauf der Planungsphase hin: „Als Nachbargemeinde wurden wir regelmäßig über den Stand der Dinge aufgeklärt. Den zwischenzeitlichen Plan, zwei Windräder sehr nahe bei Haselbach zu platzieren, konnten wir reklamieren. Die Gemeinde Leitzersdorf ist direkt auf unsere Kritik eingegangen und hat die Windräder dann Richtung Sierndorf verschoben.“

Darüber, ob die Sierndorfer ihre Zustimmung für die drei Windräder, die bis in ihre Sicherheitszone reichen, geben, kann Duffek nur mutmaßen: „Ich habe vor Kurzem mit dem Sierndorfer Bürgermeister über dieses Thema gesprochen. Nach meinem Stand der Dinge erforscht die Gemeinde dort nun die genaue Position der Räder. Sollte es aus früheren Volksbefragungen der Sierndorfer keine Zustimmung geben, könnte das bedeuten, dass die drei betroffenen Windräder nicht gebaut werden.“ Schachels Warnung, dass es in Zukunft nicht nur bei sechs Windrädern bleiben könnte, kann Duffek nicht nachvollziehen: „Ich weiß nicht, woher Schachel seine hellseherischen Fähigkeiten hat.“

Betont gelassen reagiert der Sierndorfer Bürgermeister Ernst Kreuzinger (ÖVP) auf NÖN-Anfrage, wie er zu einer etwaigen Zustimmung steht. „Wir haben zu diesem Thema zwar mit der Bürgermeisterin (Anm.: ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf) Gespräche gehabt, uns aber noch in keiner Weise festgelegt.“ Man wolle zuerst den Ausgang der Bürgerbefragung in Leitzersdorf abwarten, sagt Kreuzinger, denn: „Wenn die Leitzersdorfer Bürger die Windräder ablehnen, brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren“, sieht es der Sierndorfer Ortschef pragmatisch.

Sollte die Befragung positiv ausgehen, „können wir noch immer weitere Gespräche führen“. Er legt Wert auf die Feststellung, dass es derzeit keine Zusagen und keine Beschlüsse gibt, „und ich mache mir jetzt noch keine Gedanken darüber“. Die Gemeinde Sierndorf könne der Gemeinde Leitzersdorf jedenfalls nicht vorschreiben, wo sie ihre Windräder hinstellt, „solange die vorgeschriebenen gesetzlichen Abstände zur Nachbargemeinde eingehalten werden“, betont Kreuzinger. Und: „Sollten diese unterschritten werden, muss man Gespräche führen.“