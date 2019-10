„Wer will fleißige Handwerker sehen …“, tönte es am Freitagvormittag, gesungen von den Kindergartenkindern, durch das nebelumhüllte Niederhollabrunn. Hier wird man bis zum Jahr 2021 sicher fündig werden. Das Gemeindeamt im Ortskern, an dem sichtlich der Zahn der Zeit nagt, wird in dieser Periode umgebaut und den neuesten Standards angepasst. An besagtem Freitag fiel mit der Spatenstichfeier der offizielle Startschuss für dieses Großprojekt.

Das Gebäude wird trotz der Modernisierung optisch dem alten ähneln. „Einen modernen Glasbau, der nicht in das Ortsbild passt, wollten wir nicht“, stellt ÖVP-Bürgermeister Jürgen Duffek klar. Vieraugengespräche waren bisher schwer möglich, nun sollen Besprechungsräume entstehen, in denen eine vertrauliche Atmosphäre gewährleistet ist. Mit einem Treppenlift soll für Barrierefreiheit gesorgt werden.

„Der immer höher werdende Verwaltungsaufwand macht den Umbau des Gemeindeamts unumgänglich.“ Jürgen Duffek. Bürgermeister

Die Verwaltungsräume, in denen die Dorfgemeinschaft ihre Anliegen loswerden kann, werden aber ohnehin im Erdgeschoss zu finden sein. Im Dachgeschoss soll hingegen ein Sitzungssaal entstehen, der bis zu 100 Personen Platz bietet. Im bisherigen Bürgermeisterbüro wird eine Bar mit Stehtischen errichtet, die auch von Vereinen genutzt werden kann. Im Anschluss an den kurzen, aber knackigen offiziellen Teil konnten sich die Gäste im Pfarrheim die Baupläne ansehen und beim Bürgermeister und seinem Stellvertreter genauer informieren. Auch für das leibliche Wohl war bei diesem Ausklang gesorgt.

Eine der Ehrengäste, Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, bezog sich in ihrer Festrede unter anderem darauf, dass Niederhollabrunn seit 2012 Klimabündnisgemeinde ist. Dieser Auszeichnung möchte man mit dem neuen Gemeindeamt ebenfalls gerecht werden. Es wird auf Strom gesetzt, der über eine Photovoltaikanlage produziert wird. Zusätzlich sollen Parkplätze mit Lademöglichkeiten für Elektroautos zur Verfügung gestellt werden.

Der beauftragte Architekt Werner Zita hat bereits den Gemeindeumbau 1988 geplant. „Im Erdgeschoss war damals noch das Postamt untergebracht“, erinnerte er sich. Diesmal, etwa 30 Jahre später, wurden die neuerlichen Arbeiten wieder in seine Hände gelegt: „Dass abermals dieselben Firmen zum Zug gekommen sind, ist eine wahre Seltenheit!“, freute sich Duffek über die erneute Zusammenarbeit. „Damals war ich in der zweiten Klasse Volksschule und meine Klasse war zur Eröffnung eingeladen. Das war ein spezielles Erlebnis für mich“, schwelgte der heutige Bürgermeister, der von den Kindern ein selbst gemaltes Bild bekam, in Erinnerungen an seine eigene Kindheit.