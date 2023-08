Windenergie-Diskussion keimt einmal mehr auf

Seit der Jahrtausendwende gab es in der Marktgemeinde Niederhollabrunn bereits zwei Abstimmungen für potenzielle Windenergie-Projekte, beide fielen negativ aus. 2015 erfolgte durch ÖVP-Bürgermeister Jürgen Duffek schließlich der Ausstieg aus der Windkraftzone. Seither trifft das Thema Windenergie bei der Gemeindebevölkerung auf gemischte Gefühle, was auch Bürgermeister Duffek weiß: „Grundsätzlich gibt es für erneuerbare Energien großen Zuspruch aus der Bevölkerung. Vor allem die Photovoltaik-Projekte in unserem Gemeindegebiet liefern erfreuliche Zahlen. Gegenüber Windrädern herrscht unter den Bürgern aber eine gewisse Skepsis, da sie einen schwerwiegenden Eingriff in unser Landschaftsbild darstellen, der an bestimmten Standorten nicht tragbar ist.“

Mit den Plänen der Leitzersdorfer Bürgermeisterin Sabine Hopf (ÖVP), schon bald sechs Windräder ins Gemeindegrenzgebiet zu stellen, hat Duffek grundsätzlich als Gemeindeoberhaupt kein Problem: „Die Leitzersdorfer Volksbefragung ist eine Entscheidung, bei der wir nicht viel machen können. Wir wurden über den möglichen Bauprozess bereits ausreichend informiert. Als Nachbargemeinde, die mit den Leitzersdorfern in einer wechselseitigen Beziehung steht, möchten wir hier prinzipiell keine Steine in den Weg legen.“

Den Vorschlag aus der Vergangenheit, eines der Windräder im direkten Umkreis der Katastralgemeinde Haselbach zu platzieren, würde Duffek hingegen blockieren: „Das würden wir auf keinen Fall zulassen, das wissen die Leitzersdorfer aber auch. Nach Kooperationen wie der Schulpartnerschaft und Co. haben Bürgermeisterin Hopf und ich das Interesse daran, das sensible Thema Windenergie sinnvoll zu lösen. Andernfalls könnte das für schwere Missstimmungen sorgen.“

Gemeinde will mehr von Windrädern profitieren

Zum aktuellen Zeitpunkt sei man innerhalb der Marktgemeinde mit den Anti-Windkraft-Entscheidungen aus der Vergangenheit zufrieden: „Mit dem Austritt aus der Windkraftzone konnten wir verhindern, dass bestimmte Gesetzesnormen aus dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz nicht auf uns zutreffen. Sehr einfach erklärt bedeutet das, dass Energiekonzerne seit neuestem relativ einfach den Bau von Windrädern in Windkraftzonen forcieren können. Alles in allem ist die Gesetzeslage verwirrend.“

Unter bestimmten Voraussetzungen könnte aber auch in Niederhollabrunn ein Umdenken stattfinden: „Die Energiewende ist nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch ein Riesengeschäft. Um die schnellstmögliche Wende zu ermöglichen, ist es wichtig, dass nicht nur die Konzerne von den Kraftwerken finanziell profitieren, sondern auch die Standorte ein faires Stück vom großen Kuchen bekommen. Da Windräder keine Arbeitsplätze für die Gemeinde schaffen, muss man andere Wege finden, um dies zu gewährleisten.“

Duffek spricht dabei das Projekt einer Energiegemeinschaft zwischen Leitzersdorf, Sierndorf und Niederhollabrunn an: „Solch ein Energiebündnis könnte dafür sorgen, dass die Bürger etwas von der Energieproduktion haben. Das Ganze steckt aber noch in den Kinderschuhen.“ Fakt ist, dass man auch in Niederhollabrunn bald wieder ein allgemeines Stimmungsbild zum Thema Windkraft einholen könnte. „Auch wir müssen uns überlegen, was wir zur Energiewende beitragen können“, so Duffek.