Agility: Mit Hund „LeGo“ WM-Teilnahme gesichert

Mit einem überlegenen Sieg bei der nationalen Ausscheidung in Wiener Neudorf haben sich Conni Raschbauer und ihr Hund „LeGo“ für die Agility-WM in Liberec qualifiziert. Sie dürfen im Einzel und im Team starten. Bereits zum zweiten Mal darf das Duo bei der WM starten. Fast schon nebenbei hat sie sich auch noch für die Europameisterschaft qualifiziert, die im Juli in Dänemark stattfindet.

„Ich bereite mich jetzt nicht speziell vor“, sagt die 22-Jährige. Wandern, Kondition tanken „und viel Zeit mit LeGo verbringen“ stehen am Programm. Und zweimal pro Woche geht es für etwa eine halbe Stunde auf den eigenen Parcours, auf dem die tierärztliche Ordinationsassistentin auch Trainings anbietet.

Habe das Gefühl, dass er mir ein Lächeln bereiten will“ Conni Raschbauer

Ihr Verhältnis zu dem acht Jahre alten Sheltie, den sie selbst ausgebildet hat, beschreibt sie als sehr gute Bindung. Sie habe das Gefühl, „LeGo kann alles“. Dass das Tier für sein Frauchen absolute Höchstleistungen bringt, erklärt sich Raschbauer so: „Ich habe das Gefühl, dass er mir ein Lächeln bereiten will.“

Die Erfolgsliste des ungleichen Duos ist lang. Es finden sich Jugend-Europameister-Team, Jugend-Europameister im Einzel, ÖGV-Bundesmeister 2019 und Team-Staatsmeister 2020 & 2021.

