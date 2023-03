Flohmarkt für Kinder noch vor Ostern

Zum bereits zweiten Mal findet der Kindersachenflohmarkt am Samstag, 18. März, statt. Zu Gast ist man in der Feuerwehrhalle im Lindheimweg in Niederrußbach. Die Florianis sorgen auch diesmal für das leibliche Wohl der Besucher.

Aus dem ersten Flohmarkt habe man gelernt, so Organisatorin Irene Grabler-Fritz von „Gesundes Niederrußbach“. Denn viele Besucher hatten sich einfach mehr Zeit gewünscht. Deshalb ist dieses Mal von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Bei den Ausstellern setzt man auf den bewährten Mix aus Privaten und Expertinnen wie Mimafeldia oder Verzwirnt und Angenäht.

„Wir hoffen und freuen uns auf zahlreiche Besucher, sodass viele Sachen neue Besitzer finden“, sagt Grabler-Fritz. Denn man hat den Termin für den Flohmarkt nicht zufällig gewählt, Ostern ist ja nicht mehr so weit weg. „Vielleicht findet auch der Osterhase bereits einige Dinge, die er für Ostern gut gebrauchen kann“, so Grabler-Fritz.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.