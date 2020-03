NOEN

VON MICHAELA HÖBERTH (12.4.2011)

NIEDERRUSSBACH / Es ist das Ende einer Ära: Das traditionelle Tanzlokal „Peda´s Disco“ sowie das Gasthaus Stumwöhrer schließen endgültig die Pforten. Seit dem Jahre 1906 ist das Gasthaus im Besitz der Familie Stumwöhrer. Im Jahre 1966 eröffnete das Fiakerstüberl, das 1970 in eine Diskothek umgewandelt wurde. Damals war das „Peda´s“ die erst zweite Diskothek Österreichs, der Andrang war enorm. „Die Leute sind teilweise in Bussen angereist. Jeder wollte in das neue Tanzlokal“, erinnert sich Peter Stumwöhrer jun. an die erfolgreichen Anfangsjahre. Vor allem in den 70ern war das „Peda´s“ das Zentrum für die Feierlustigen der Umgebung. Doch mittlerweile ist die Konkurrenz zu groß geworden, Besucher bleiben aus.

Bald keine Treffpunkte mehr in der Gemeinde

„Natürlich ist die Aufgabe des Gasthauses und des „Peda´s ein großer Verlust für die Gemeinde“, so Bürgermeister Hermann Pöschl. Mittlerweile gibt es kaum noch entsprechende Einrichtungen, auch der einzige Heurige hat vor etwa einem Jahr geschlossen. Lediglich der „Weinberghof“ der Familie Stumwöhrer bleibt erhalten, ebenso ihr Zeltverleih.

Das Gasthaus Stumwöhrer schließt mit Mai. Das „Peda´s“ wird mit einer großen Schlagerveranstaltung verabschiedet: Am Ostersonntag, dem 24. April, wird um 20.30 Uhr das letzte Mal in alter Manier gefeiert.