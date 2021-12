Ortschef kämpft um Lidl-Filiale

Dass die Bewohner der drei Katastralgemeinden nicht extra für den Lebensmittelkauf nach Großweikersdorf oder Stockerau fahren müssen, ist ÖVP-Bürgermeister Hermann Pöschl ein großes Anliegen. Deshalb ist sein Plan, einen Lebensmittelhändler zu gewinnen, der die Nahversorgung übernimmt.

Da in Großweikersdorf alle Marken außer Lidl vertreten sind, kontaktierte Pöschl dieses Unternehmen, es kam bereits zu einem Besuch eines Firmenvertreters im Ort.

Wenig Grünland soll geopfert werden

Pöschl schlug die Fläche bei der Ortseinfahrt nach Niederrußbach aus Stockerau kommend vor, er ist aber auch für andere Standorte offen: „Es wird noch besprochen, wo der beste Platz ist, auch der Standort im Zentrum der Gemeinde ist Thema.“ Den Kritikern richtet er schon vorab aus, dass ohnehin nicht viel Grünland verpflastert werden soll, es wird sich um kein riesengroßes Geschäft handeln.

Der Unternehmensvertreter von Lidl verblieb mit dem Versprechen, das Thema Ansiedelung in Rußbach intern zu besprechen und Pöschl innerhalb von zwei Wochen zu informieren. Diese Frist ist vor Kurzem verstrichen.

Die NÖN erkundigte sich bei Lidl, wie es um eine mögliche Filiale in der Gemeinde Rußbach stehe. Christoph Buch, für die externe Kommunikation des Unternehmens zuständig, stellt klar: „Aktuell gibt es keine konkreten Pläne zu einem Standort in Niederrußbach.“

Doch auch wenn Lidl seine Zelte nicht in der Gemeinde aufschlägt, will Pöschl weiter um einen Nahversorger kämpfen: „Wir sind nicht erste Priorität für Lidl, das ist uns natürlich auch klar. Aber trotzdem wäre es wichtig für unsere Leute, wenn sie in Zukunft hier einkaufen gehen könnten“, betont er.