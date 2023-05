Volles Programm auf der FZSV-Frühlings-Wiesn

Nachdem die FZSV Frühlings-Wiesn im vergangen Jahr großen Zuspruch bekommen hatte, sorgte der FZSV Rußbach auch in diesem Jahr für ein Comeback der Veranstaltung auf der Sportanlage. Den Startschuss am Freitag machte das Rußbacher Hit-Revival, bei dem DJ Tschako am Mischpult für Stimmung sorgte.

Der Samstag begann Jugendturnieren der U6, U7 und U8, bei dem zwölf Vereine aus vier verschiedenen Bezirken insgesamt 32 Nachwuchs-Teams stellten. Die veranstaltende Mannschaft des Turniers waren dabei die Schmidatal Tigers.

Die Schmidatal Tigers traten als Veranstalter des Jugenturniers auf. Foto: privat

Gleich im Anschluss stand mit dem Derby zwischen dem FZSV Rußbach und dem SV Stetteldorf das Tageshighlight am Programm. Mit einem verdienten Sieg konnten sich die Gastgeber des FZSV Rußbach gegen die Stetteldorfer Rivalen durchsetzen. Im Anschluss herrschte ausgelassene Feierstimmung am Wiesn-Fest und im Partyzelt. Während sich Erich Haimeder mit seinen Grillhendln um den Hunger der Gäste kümmerte, stillte der Rußbacher Tennisverein an der Weinbar den Durst der Besucher.

Einen würdigen Abschluss fand die Rußbacher Frühlings-Wiesn am Sonntag bei vollem Haus am Mittagstisch.

