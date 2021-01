Bis dato wurden sechs Verletzte – davon ein Schwerverletzter - aus den Trümmern gerettet, laut Rotem Kreuz NÖ gilt derzeit noch eine Person als vermisst. „Laut Exekutive ergab eine Handyortung, dass das Gerät zum Zeitpunkt der Explosion im Schadensraum eingeloggt war“, heißt es vom Roten Kreuz.

Viele Einsatzkräfte – Ort demonstriert Zusammenhalt

Die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Niederösterreich unterstützt vor Ort bei der Vermisstensuche. Kurz vor Mittag ist auch eine 34 Personen starke Truppe des ABC-Abwehrzentrums Korneuburg am Einsatzort eingetroffen. „Unsere Aufgabe ist die statische Unterstützung der Gebäude, damit die Feuerwehr die Löscharbeiten und Bergungen sicher weiterführen kann“, erklärt ABC-Abwehrchef Jürgen Schlechter.

Die Gemeinde Langenzersdorf demonstriert in diesen schweren Stunden Zusammenhalt. In Absprache mit dem Bürgermeister wurde ein Spendenkonto eingerichtet, viele – auch weit über die Grenzen von Langenzersdorf hinaus – bieten ihre Hilfe an.

Die Seeschlachtwirtin hat für jene gekocht, die aus ihren Wohnungen evakuiert wurden und nun vorerst im Festsaal untergebracht sind. Die Fleischererei Dormayer versorgt die Einsatzkräfte mit Leberkäsesemmeln.

Die Marktgemeinde selbst sucht freistehende Wohnungen, wo die Menschen, die derzeit nicht ihr Zuhause zurückkehren können, vorübergehend untergebracht werden können (Tel. 02244/2308).

Spendenkonto: AT54 2022 7003 0000 8554, Verwendungszweck: Soforthilfe Explosion Schulstraße

