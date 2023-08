Am Straßenrand aufgelesen: Junger Turmfalke gerettet

„Ach, der ist ja noch ganz jung. Und sehr dünn. Gut, dass Sie ihn gefangen haben“, stellte eine Mitarbeiterin der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee fest, als Christine Stadler ihr den kleinen Turmfalken übergab. Diesen hatte die NÖN-Mitarbeiterin zuvor kraftlos am Rand der L25 sitzen sehen, worauf sie auf einem Feldweg hielt und ihn sicherte.

Zunächst näherte sie sich dem kleinen Greifvogel vorsichtig, als er aber kaum auf die Nähe eines Menschen reagierte, rief sie die Polizei. In der Zeit, bis die Polizei eintraf, beschloss der Jungvogel jedoch, dass Menschen doch zu gruselig sind und flatterte weiter auf die L25. Mit vorbeifahrenden Autos erschien die Situation zu gefährlich, weshalb Stadler ihre Jeansjacke in der nächsten ruhigen Phase des Verkehrs nutzte, um den Vogel zu sichern.

„Der Vorteil bei der Jeansjacke ist, dass die Klauen und der Schnabel nicht so leicht durchkommen. Muss man einen solchen Vogel aber fangen, ist jede Art von dunkler Textilie gut, weil man ihnen so den Blick verdeckt, wodurch sie sich automatisch beruhigen“, erklärt Stadler, die sehr gerne die Greifvogelschau bei der Burg Kreuzenstein besucht und so nützliches Wissen aufgeschnappt hat.

Als die Polizei eintraf, saß der Vogel dann im Kofferraum ihres Pkw. Die Polizisten kontrollierten, dass er in guten Händen war und verwiesen die Journalistin an den Tierschutz. Auf Anraten einer Kollegin mit guten Kontakten zum Tierschutz entschied Stadler sich für die Fahrt zur Eulen- und Greifvogelstation Haringsee. Dort wurde der kleine Kerl als eben erst flügge gewordener Turmfalke identifiziert und umgehend damit begonnen, ihn mit Futter und Wasser zu versorgen. „Ich werde seine Genesung verfolgen, ich hoffe, dass ich ihm wirklich helfen konnte“, schließt Stadler.