NÖN: Warum sind Sie in der SPÖ verblieben – trotz aller innerparteilichen Probleme?

Othmar Holzer: Ich habe immer gesagt, dass ich die SPÖ nicht verlassen werde. Natürlich ist die Übergabe parteiintern nicht nach Wunsch gelaufen, aber ein Rücktritt war für mich dennoch nie ein Thema. Ich bin jetzt doch schon einige Jahrzehnte im Gemeinderat, seit 1995, und habe mein ganzes Leben für Vereine und Institutionen gearbeitet, und eben auch für die Stockerauer Bevölkerung. Ich habe keine Veranlassung gesehen, das zu ändern.

Sie üben jetzt die Funktion des Bürgermeisters aus, ohne Bürgermeister zu sein – einfach gesagt, sind Sie ein „Notbürgermeister“. Wie wird Ihre Tätigkeit ausschauen?

Holzer: Das werden wir in den nächsten Wochen sehen! Es ist für uns alle etwas ganz Neues. Am wichtigsten ist mir jedoch, dass die Beschäftigten der Gemeinde – es sind doch über 300 – keine Angst haben müssen; alle Gehälter werden ausgezahlt, sie werden immer abgesichert sein. Und auch die Stockerauer brauchen keine Angst haben, dass die Gemeinde ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Das beste Beispiel dafür ist mein erster Amtstag, an dem auch Schnee gefallen ist; die Schneeräumung hat problemlos funktioniert, der Gemeindebetrieb läuft reibungslos. Und wenn dringende Anschaffungen nötig sind, wird das auch möglich sein, das liegt in meinem Aufgabengebiet.

Sie sprechen damit die „unaufschiebbaren Geschäfte“ an, wie sie im Falle von Neuwahlen in der Gemeindeordnung beschrieben sind. Aber was ist mit allen anderen Aufgaben? Die SPÖ sagt selbst, dass Themen wie der A22-Ausbau, die KIG-Wohnungsvergabe und die Volksschule nun auf Eis liegen.

Holzer: Diese Projekte liegen auf Eis, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. In Sachen Volksschule ist ein Fortschritt unmöglich, dafür hätte es einen Budgetbeschluss gebraucht. Erst dann hätten die Arbeiten beginnen können. Mit der Asfinag hingegen kann man weiter verhandeln und versuchen, das Beste für die Stadt herauszuholen. Außerdem gibt es einen Anwalt, der hier unsere Position vertritt. Und in Sachen KIG muss man vorrangig klären, welche Änderungen es nach den Rücktritten in der SPÖ im Aufsichtsrat geben wird. Rechtlich bin ich nun auch Eigentümervertreter in der KIG, allerdings nicht, wie mein Vorgänger, Aufsichtsratvorsitzender.

Ihnen wird ein Beirat zu Verfügung stehen. Alle Parteien, die Stadträte hatten, dürfen hier Mitglieder benennen. Wie wird diese Zusammenarbeit aussehen?

Holzer: Der Beirat ist ein Informationsgremium, wir können so gemeinsam entscheiden, welche Investitionen für die Stadt notwendig sind und welche nicht. Die Grünen und die NEOS hatten keine Stadträte und werden daher nicht im Beirat vertreten sein, ich werde ihnen aber alle Informationen zukommen lassen. Unser Ziel muss es sein, das Beste für Stockerau zu erreichen – das gilt auch nach den Wahlen.

Wohin sollen sich nun Bürger wenden, die Anliegen haben?

Holzer: An mich. Ich bin nach wie vor berufstätig, werde aber versuchen, im Stadtamt zu sein und die eine oder andere Sprechstunde abzuhalten. Zunächst müssen wir abklären, wie weit die rechtlichen Möglichkeiten gehen. Konkrete Zusagen an Bürger sind momentan natürlich schwierig, obwohl man sagen muss, dass der Bürgermeister bisher auch nicht viel alleine entscheiden konnte.

Lässt sich in dieser Position denn überhaupt etwas umsetzen?

Holzer: Am wichtigsten ist es, den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten und den Nachteil für die Stockerauer so klein wie möglich zu halten. Durch die vielen Rücktritte, die ich bis heute nicht verstehe, ist nun eben ein gewisser Nachteil da. Ich will diese Position nicht für den Wahlkampf ausnützen, aber es ist ein Wahnsinn, wie das Ganze abgelaufen ist. Hat man nicht die nötige Mehrheit, erzwingt man durch Rücktritte Neuwahlen – das ist ungut, das ist unverantwortlich. Unsere Intention wäre gewesen, mit einer neuen Bürgermeisterin und einem Budget bis 2020 weiterzuarbeiten. Das Argument, dass ein zu langer Wahlkampf der Stadt schadet, muss man klar damit beantworten, dass dieser seit 2015 nie aufgehört hat. Jetzt gibt es bis März Wahlkampf und dann noch Verhandlungen, das wird bis April dauern. Bis dahin geschieht gar nichts.

Können denn ohne Budget überhaupt irgendwelche Gelder fließen?

Holzer: Es gibt kein Budget, aber notwendige Zahlungen sind gedeckt.

Warum haben Sie sich überhaupt dazu bereiterklärt, die Stadt in dieser schwierigen Situation zu übernehmen?

Holzer: Ich habe vor fünf Jahren gesagt, dass ich kandidiere und bin Stadtrat geworden. Warum soll ich jetzt vor der Verantwortung davonlaufen? Die Aufgabe ist auch so für alle schwer genug, aber wir werden das Beste daraus machen.

Die Wahlen sollen im März stattfinden. Wie wird es persönlich für Sie weitergehen? Sie wollten ja schon einmal Bürgermeister werden, da liegt der Schluss nahe, dass Sie nun, in Ihrer neuen Position, wieder Ambitionen auf den Chefsessel haben…

Holzer: Das war vor zwölf Jahren eine Diskussion, jetzt aber nicht mehr. Ich hätte nach den vielen Rücktritten den Vizebürgermeister für die SPÖ gemacht, und ich werde auch für die Wahlen im März für diese Position zu Verfügung stehen. Wir haben uns auf Gabriele Frithum als Spitzenkandidatin geeinigt, und aus meiner Sicht soll das auch so bleiben.