Die Kinderwelt lädt am Samstag, 3. Dezember, um 16 Uhr zum Konzert des Kinderliedermachers Bernhard Fibich in den Musikfreundesaal. Die NÖN verlost 3 x 2 Karten. Wer gewinnen will, schickt bis Freitag, 1. Dezember, 13 Uhr, eine E-Mail mit Name, Adresse, Telefonnummer und dem Kennwort „Bernhard Fibich“ an redaktion.korneuburg@noen.at

