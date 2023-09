Korneuburger Sommerterrasse: Neun Gigs in einer Saison

Die Sommerterrasse am Hauptplatz feierte heuer ihr zehnjähriges Jubiläum. Organisator Martin Grünbeck ließ diese, nicht nur für ihn aufregende Dekade im NÖN-Interview Revue passieren, sprach über die abgelaufene Saison und munkelte darüber, ob er auch im nächsten Jahr weitermachen wird. „Rückendeckung“ bekommt er dafür von der Stadt Korneuburg. Bürgermeister Christian Gepp gratulierte dem erfolgreichen Organisator zur perfekten Saison: „Hier herrschte immer eine sehr gute und entspannte Stimmung. Ich habe sie sehr genossen, vor allem wenn die Leute mitgesungen haben. Schließlich gab es fast jedes Mal einen neuen Besucherrekord.“ Die Sommerterrasse sei zu einem tollen künstlerischen Fixpunkt geworden.

NÖN: Es war die 10. Sommerterrasse und es waren zehn Gigs geplant, eine ist ja ausgefallen, also de facto neun. Wie hat sich die Eventreihe in dieser Dekade entwickelt?

Martin Grünbeck: Begonnen haben wir 2014, da war das noch eine romantische Idee, da gab es noch keinen Red Carpet. Die ersten zwei, drei Gigs fanden noch neben dem Eingang ins Rathaus-Café/Restaurant statt und die folgenden dann bei den Rondos. Ab 2016 gab es dann den Red Carpet so wie man ihn heute kennt. Ab da war es auch immer der gleiche Platz bis heute.

Was hat das mit dem „Red Carpet“ auf sich?

Grünbeck: Es war immer mein größtes Interesse, erstklassige Musiker zu bekommen. Deshalb auch der Red Carpet, der dem Publikum suggerieren soll, dass da echte Stars der Musikszene auf dem Teppich stehen. Mittlerweile ist das ein Markenzeichen für die Sommerterrasse geworden.

Jahr für Jahr so viele Musiker zu engagieren, die noch dazu ein breites Spektrum liefern, das muss man erst einmal schaffen ...

Grünbeck: Ich gehe gerne und viel auf Konzerte und lerne dort die Musiker persönlich kennen. So war das etwa mit Douglas Linton & The Plan B's. Als langjähriger Fan der Hallucination Company kommt man natürlich immer wieder in den Genuss, interessante, großartige neue Musiker erleben zu dürfen. Einige waren deshalb schon zu Gast in Korneuburg: Bella Wagner, Peter Dürr, Gerald Schuller, Michael Schuberth und die wunderbare Tini Kainrath zum Beispiel.

Welcher Gig war dein ganz persönlicher Favorit?

Grünbeck: Alle waren großartig. Jeder hatte etwas Besonderes. Es gab hochwertigen, feinen Jazz. Es gab erstmals Southern Soul. Was mir aber am allerwenigsten gefiel, das war die wetterbedingte Absage bei Leelah Sky. Und das schon das zum vierten Mal!

Und welcher kam deiner Meinung nach beim Publikum am besten an?

Grünbeck: Eine supertolle Stimmung kommt immer bei Funkastic auf! Der Michal Oberman ist halt ein Top-Musiker, Entertainer und eine richtige Rampensau im positivsten Sinne. Und Korneuburg liebt ihn. Ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, dass in den letzten drei, vier Jahren eine stetig ansteigende Tanzfreude und dadurch auch Stimmung aufkam. Das freut mich ganz besonders.

Wie steht es mit der Kooperation "Sommerterrasse–Musikbar/Rathauscafé"?

Grünbeck: Die Kooperation könnte nicht besser sein. Es ist ein Zusammenarbeiten mit vollem Vertrauen, absolut kollegial und unkompliziert. Ich habe da völlig freie Hand in der Gestaltung des Programms, der Gigs und der Bewerbung. Dafür bin ich auch sehr dankbar.

Könnte man die "Musikterrasse" räumlich erweitern? Meistens war es ja fast schon zu eng ...

Grünbeck: Da gibt es Überlegungen. Es ist aber kompliziert und nicht einfach. Auch eine romantische Idee, also schauen wir mal.

Gibt es seitens der Gemeinde irgendeine Art der Unterstützung?

Grünbeck: Heuer war die Unterstützung sehr fein. Die Veranstaltungen wurden im Newsletter der Stadt, in der Stadtzeitung und mit Plakaten im Bürgerservice beworben. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing war sehr angenehm und hilfreich. Und es gab sogar eine Unterstützung für die Abschlussveranstaltung. Deshalb konnten wir da sehr viele Musiker einladen und zudem drei Stunden Musik bieten. Danke an Bürgermeister Christian Gepp und Kulturstadtrat Andreas Minnich, die ich sogar einige Male unter den Zuhörern gesehen habe.

Letzte Frage: Geht es nächstes Jahr weiter?

Grünbeck: Jedes Jahr denke ich mir: Das war's. Ich tu' mir das nicht mehr an. Es steckt schon ein immenser Zeitaufwand dahinter, viel Aufregung und auch Verantwortung. Aber dann sehe ich so viele glückliche Gesichter auf, vor und hinter der Bühne. Und das Feedback, das ich seitens der Besucher, der Musiker und der Geschäftsführung bekomme, ist einfach überwältigend. Also, ich denk' mal nach ...