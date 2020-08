Nach dem Rücktritt von Johann Eckerl wurde Christina Trappmaier-Hauer bei der Gemeinderatssitzung im Juli als neue ÖVP-Vizebürgermeisterin angelobt. Die NÖN befragte sie, wie sie die erste Zeit im neuen Amt verbracht hat.

NÖN: Wie haben Sie das politische Hick-Hack rund um Johann Eckerl erlebt?

Christina Trappmaier-Hauer: Dazu möchte ich mich nicht weiter äußern. Es wurde dazu schon alles gesagt und – meiner Meinung nach – viel zu sehr aufgebauscht.

Wann trat Bürgermeister Gottfried Muck mit der Frage, ob Sie das Vizebürgermeisteramt übernehmen wollen, an Sie heran?

Trappmaier-Hauer: Es war keine Ad-hoc-Geschichte. Parteiintern wussten wir schon länger, dass es Differenzen gibt. Nachdem Johann Eckerl zurückgetreten ist, hat mich Gottfried Muck ziemlich schnell gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dieses Amt zu übernehmen und ich habe meine Zusage gegeben.

Sie sind als Ernährungsberaterin selbstständig, haben zwei Kinder und sind auch noch in einigen Gemeindeausschüssen tätig. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut?

Trappmaier-Hauer: Ich war auch schon vorher als geschäftsführende Gemeinderätin aktiv und wusste so, was auf mich zukommen wird. Meine 17-jähriger Sohn Felix und meine 15-jährige Tochter Marie halten mich zwar auf Trab, aber die Familie steht hinter mir und unterstützt mich großartig. Arbeitsmäßig war es heuer durch Corona bedingt etwas ruhiger. Ich gebe zum Beispiel Kochkurse für gesundheitsbewusste Ernährung, da mussten heuer viele ausfallen. Ich nehme an, dass noch einiges auf mich zukommen wird, aber durch Ortsvorsteher Marcus Dostal habe ich eine hervorragende Unterstützung an meiner Seite und ich werde auch so jedes zukünftig auftretende Problem meistern.

Was sind Ihre Visionen für die Zukunft der Marktgemeinde Sierndorf, was wollen Sie auf jeden Fall durchsetzen?

Trappmaier-Hauer: In erster Linie geht es darum, dass ich und die ÖVP als stimmenstärkste Partei den Bürgermeister unterstützen. Und ganz besonders am Herzen liegen mir Gesundheit und Kultur. So habe ich an der Uni Krems das Studium „Regionale Gesundheitskoordination“ absolviert und möchte mein Wissen an die Bevölkerung weitergeben. Mein Ziel ist es, dass alle so lange wie möglich gesund und fit bleiben und damit startete ich schon bei den Jüngsten der Gemeinde, indem ich den Kindern die gesunde Küche bei Kochkursen nähergebracht habe. Die Ergebnisse werden demnächst in einem Kochbuch veröffentlicht, dessen Verkauf der Schule zu Gute kommt.

Falls Bürgermeister Muck nach dieser Periode sein Amt zurücklegt, wären Sie dann auch bereit, das Bürgermeisteramt zu übernehmen?

Trappmaier-Hauer: Das steht überhaupt noch nicht zur Debatte. Ich muss noch viel lernen und mich in das Vizebürgermeisteramt einarbeiten – schauen wir einmal, wie es läuft.