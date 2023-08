Die Störche waren los ...

Mitte August ist es für die Störche so weit: Sie treten ihre weite Reise nach Afrika an. Dort werden sie den Winter verbringen. Den Vogelzug konnte man letzte Woche im Bezirk beobachten. Aus allen Ecken und Enden von Korneuburg wurden Storchsichtungen gemeldet. Zuletzt Anfang dieser Woche in Langenzersdorf und Korneuburg. Schon letzte Woche machte ein Storchentrupp halt in Großmugl. Sie rasteten auf Hausdächern und Straßenlaternen - zur Freude der Bewohner. Ob sich das in neun Monaten wohl bemerkbar machen wird?