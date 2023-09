„Sie hat eine absolut schöne Musical-Stimme und hat sich ganz dem Musical verschrieben. Mit der Stimme gehört sie auf die Bühne“, begründete Talente-Coach Andy Marek die Entscheidung zum Aufstieg in die nächste Runde.

Schebor wird daher am 28. Oktober im Stadtsaal von Mistelbach auf der Bühne zu sehen sein. Die 42-jährige Kinderpädagogin hat schon Bühnenerfahrung von Musical-Shows in der Pfarre und in der Raiffeisenbank in Stockerau.