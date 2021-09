Bereits zum zwölften Mal ist die frühere Rapid-Stimme Andy Marek auf der Tour quer durch Niederösterreich, um Talente aufzuspüren. Anfang der Woche stoppte der Bewerb „NÖN sucht das größte Talent“ in der Raiffeisenbank am Hauptplatz von Korneuburg. Dort zeigte sich Marek sehr zufrieden mit den Casting Teilnehmerinnen. Gleich sechs Kandidatinnen schafften den Saufstieg in die nächste Runde. Es waren vier Solistinnen und ein Duo von Schwestern, also fünf Mitbewerber.

Lilly Freiheim traute sich über „Rise like a phoenix“, ein sehr anspruchsvoller Song, mit dem Conchita Wurst den Eurovision Song Contest für Österreich gewann. „Der zweite Song „Set fire to the rain“ ist meiner Meinung nach viel besser“, empfahl Marek bei der Beurteilung der Darbietung der 16-jährigen HAK-Schülerin aus Leobendorf.

Die 15-jährige Lisa Marie König beeindruckte mit „You are the reason“ von Calum Scott die Jury ebenso wie mit „When I was your man“ von Bruno Mars. Denise Zinkl (25) sang zuerst „ Like I can“ von Sam Smith, schaffte den Einstieg in den Bewerb aber vor allem durch ihre Interpretation von Celine Dion’s schwungvollem „I‘m alive“.

Die jüngste Aufsteigerin in Korneuburg ist die aus der Ukraine stammende Viktoria Gospodinova. Die Zwölfjährige sang eine Arie aus der Oper Turandot und beeindruckte dabei durch ihre starke Bühnenpräsenz. Die Zwillingsschwestern Sophie und Theres Zwickl sangen zweistimmig und überzeugten die Jury mit „Say something“ von „A great big world“. Auch ihre poppigen Frisuren und das besonders modischen Outfits der 16-Jährigen aus dem Bezirk Neunkirchen stachen hervor.

Beim Casting in Mistelbach schafften es die Gerasdorferin Vanessa Popa und die Enzersdorferin (bei Staatz) Verica Luna gemeinsam in die nächste Runde. Die beiden 15-Jährigen kennen sich aus dem Musik-Gymnasium Wien-Neustiftgasse, beide sind musikalisch: Vanessa spielt Klavier, Verica Horn.

Die nächste Station für die Aufsteiger ist der Weinviertel-Bewerb in Mistelbach. Der Termin für die Show wird den teilnehmenden Talenten noch bekanntgegeben.