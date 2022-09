NÖN-Talentsuche: Zwei Sängerinnen schafften die Hürde

Werbung Aboaktion NÖN abonnieren und Auto gewinnen oder mit Testabo Top-Preise abstauben

Die NÖN sucht mit Andy Marek erneut das größte Talent, die Castings dafür laufen gerade – zuletzt in der Raiffeisen-Filiale in Korneuburg. Zwei Sängerinnen schafften den Sprung in die nächste Runde, nachdem sie sich der Jury - mit Andy Marek an der Spitze und Tanja Schmid (Raiffeisenbank Korneuburg) und Thomas Breit an seiner Seite - gestellt haben.

Laura Kiefer war die erste, die sich vorstellte: Sie sang zuerst „Mercy“ von Duffy, dann „Hero“ von Mariah Carey. „Da stimmt so alles“, war Marek beeindruckt. „Du bist sympathisch, du hast Ausstrahlung und eine schöne Stimme: Du gehörst auf die Bühne.“ Die 21-jährige Lehramtsstudentin (Chemie und Sport) hat bereits Bühnenerfahrung mit der Band „Delayed“ gesammelt.

Judith Blaim entschied sich für „Dicke Socken“ von Lea: Das Lied war Marek zwar völlig unbekannt, „aber das passt gut zu dir“. Er empfahl ihr, den Song auch in der nächsten Runde hören zu lassen. „Sehr schön gesungen“, betonte Marek. Als zweites Lied wählte die 24-Jährige, die in einer Steuerberatungskanzlei arbeitet, „Perfect“ von Ed Sheeran beim Casting aus.

„NÖN sucht das größte Talent“ ist eine Show, die vor zwölf Jahren ins Leben gerufen wurden, mittlerweile findet die 13. Staffel statt. „Jetzt bin ich ein bisschen frech, aber das ist DSDS live“, lächelt Marek. Alle, die beim Casting erfolgreich waren, dürfen die Show-Bühne betreten.

Es gibt noch Casting-Termine, auch im Weinviertel - siehe hier!

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.