Pendler-Kritik: „In den Zügen kann es rasch eng werden“

Meldungen und Beschwerden verärgerter Pendler über überfüllte Züge auf den Weinviertler Bahnstrecken häufen sich in jüngster Zeit. Besonders zu den Stoßzeiten haben die vollgepackten Waggons mehr mit einer Ölsardinendose gemein als mit einer Bahngarnitur. In einem dieser Züge erlitt ein junger Mann vergangenen September einen Kreislaufkollaps zwischen Korneuburg und Stockerau. Grund dafür war neben dem Platzmangel eine defekte Lüftung (die NÖN berichtete).

Die Mistelbacher SPÖ-Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim spricht von einem „Bahnchaos“ und übt scharfe Kritik an Landes- und Bundesregierung: „Während die schwarz-grüne Bundesregierung von Klimaschutz und Attraktivierung der Bahn spricht, werden die Fahrgäste der Nordwestbahn durch unhaltbare Missstände vergrault. Seit Jahren leidet die Strecke fast täglich unter Verspätungen und Überlastungen.“ Den FPÖ-Verkehrslandesrat und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer kritisiert Erasim ebenso: „Nach der Wahl sind die Ankündigungen der FPÖ plötzlich nichts mehr wert. Niederösterreich - das flächenmäßig größte Bundesland - gibt pro Kopf mit am wenigsten für öffentlichen Verkehr aus. Die Landesregierung muss das Bahnchaos bei der Nordwestbahn endlich beenden!“

Die Nordwestbahn, welche sich von Wien Floridsdorf über Korneuburg und Stockerau bis nach Retz und weiter ins tschechische Znojmo erstreckt, erfuhr in den letzten Jahren gewiss deutlichen Zuwachs an Fahrgästen. Durch das Klimaticket, die flächendeckenden Parkpickerln in Wien sowie die explodierenden Treibstoffpreise wird die Strecke mittlerweile noch stärker genutzt - und das mit ersten Überlastungssymptomen, denn die Kapazitäten stoßen an ihre Grenzen. „Ich pendle mehrmals die Woche mit der Bahn von Stockerau nach Wien, um dort zu arbeiten. Außerhalb der Stoßzeiten ist das Angebot zwar sehr gut, doch sobald die Schulen enden und für viele Leute der Feierabend beginnt, kann es sehr schnell eng werden“, beschreibt ein Pendler aus Stockerau, der anonym bleiben möchte, die Situation gegenüber der NÖN.

ÖBB kündigen umfangreiche Investitionen an

ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif betont, dass die Bundesbahnen fortlaufend bestrebt seien, auf allen Ebenen ihr Angebot zu verbessern und ihre Kapazitäten zu steigern. Seif zeigte sich für die Zukunft zuversichtlich. Die Bahninfrastruktur soll in den kommenden Jahren umfassend ausgebaut werden, um für künftige Herausforderungen gerüstet zu sein. Zwischen 2021 und 2027 sollen bis zu 18,2 Milliarden Euro in die Modernisierung des Eisenbahnnetzes investiert werden, 6,9 Milliarden Euro davon allein in die Ostregion, da hier österreichweit die Fahrgastzahlen am stärksten steigen. „Neben der Modernisierung und Digitalisierung der Stammstrecke in Wien werden auch entlang der Nordbahn, der Nordwestbahn und der Südstrecke Maßnahmen umgesetzt, um mehr Pendler schnell und komfortabel in die Bundeshauptstadt zu bringen“, kündigt Seif an.

Die Pläne sind zahlreich und beinhalten neben dem Aufstocken des Wagenangebots und der Streckenmodernisierung auch Projekte wie Bahnsteigverlängerungen auf eine Länge von 220 Metern von Unterretzbach bis Payerbach-Reichenau, um zukünftig längere Züge einsetzen zu können. Mit dem Ausbau von Autoabstellplätzen wird zusätzlich versucht, den Umstieg auf die Bahn attraktiver zu machen. Die ÖBB seien sich ihrer Verantwortung bewusst, Fahrgäste sicher und verlässlich ans Ziel zu bringen. Jedoch können verschiedene Faktoren wie technische Gebrechen, Bauarbeiten und auch externe Einflüsse wie Personen am Gleis oder Unfälle für Verspätungen und Streckenunterbrechungen sorgen. Dennoch würden die Bahn in Niederösterreich zu den pünktlichsten in Europa zählen, so der Sprecher.

Der Stockerauer Pendler begrüßt die Zukunftspläne: „Ich wünsche mir, dass für die Stoßzeiten die Infrastruktur ausgebaut wird. Aber was mich am meisten stört, ist die Temperatur. Im Sommer ist die Klimaanlage oft defekt und man muss in einem viel zu heißen Waggon ausharren. Wieso in den neuen Garnituren, im Gegensatz zu den älteren, keine Schiebefenster verbaut sind, ist mir ein Rätsel. Ein Schiebefenster wird immerhin nicht so leicht defekt wie eine Klimaanlage.“

Eine NÖN-Anfrage bei Landeshauptfrau-Stellvertreter Landbauer zu den Vorwürfen und zur Situation im Bahnverkehr blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.