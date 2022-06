Gemeinsam gegen den Klimawandel: „Klar!“-Regionen im Austausch

Werbung

Klimawandel-Anpassungs-Modellregionen („Klar!“) des Weinviertels trafen sich zum Gedankenaustausch und gemeinsamen Vorgehen. Das Vernetzungstreffen stellte klar, dass alles „Klar!“ sei im Weinviertel, deshalb ersetze dieses Wort den langen Namen des Projektes.

„Hausherr“ Ernstbrunn-Bürgermeister und Regionsobmann Horst Gangl stellte den Naturpark Leiserberge vor, wo auch zum Thema „Klar!“ schon einige Vorarbeiten geleistet wurden: 100 Bäume und 725 Sträucher wurden gesetzt, die Aktion Kopfweiden am Taschelbach ist gestartet, die zwei Hektar große Blumenwiese ist im Wachsen, ein Bürgerwald und eine Streuobstwiese sollen noch kommen.

Die Vertreter der sechs „Klar!“-Regionen sind sich aber einig, dass Maßnahmen flächendeckend erfolgen müssen und ein Masterplan 2030 in enger Zusammenarbeit und in allen sechs Regionen umgesetzt werden muss. Alle Vertreter berichteten und stellten ihre Projekte vor. Karin Gepperth (Land um Laa) denkt an Flurplanungen, Beschattung der Gewässer und Dörfer durch Bäume, Schulungen zur Baumpflege sowie eine Gewässerkonferenz 2023. Martina Pürkl (Mistelbach-Wolkersdorf) regte an, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen, der Natur mit Respekt zu begegnen und auch die Flurplanung zu verbessern und die Ressourcen zu schonen.

Eines der Probleme: Unwetter-Schäden

Gangl arbeitet schon länger an Flurplanungen und glaubt, dass andere Bewirtschaftungsformen von Land und Bund gefördert werden sollten: „Wir haben durch Starkregen und Unwetter jährlich rund 65.000 Euro Schäden an der Infrastruktur.“ Alex Wimmer (Südliches Weinviertel) berichtete über die Beschattung des Weidenbachs.

Alle sind sich einig, dass die Bewusstseinsbildung gefördert, und der Niederschlag dort gehalten werden soll, wo er fällt. Christian Frank weiß, dass Feuchtigkeit für die Landwirtschaft unbedingt notwendig ist. Es ist viel zu tun, zwei Jahre hat jede „Klar!“-Region Zeit, Pläne umzusetzen.

Für alle ist es wichtig, die Bevölkerung einzubinden und Schulworkshops zu fördern: „Der Bund hat ‚Klar!‘ ins Leben gerufen, jetzt müssen wir innerhalb der Leader-Region Weinviertel Ost gemeinsam am Erfolg arbeiten“, so Josef Kohl (March-Thaya-Auen).

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.