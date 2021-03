Fünf Monate sind seit der Neueröffnung des Nahversorgungsmarktes „MoSo“ in Gerasdorf-Oberlisse vergangen. Das Lebensmittelgeschäft, das in Form eines großen Containers vis-à-vis der Volksschule Oberlisse aufgebaut wurde, hat für die Bevölkerung an jedem Wochentag geöffnet, von Montag bis Sonntag ist ein Einkauf möglich. Rund 450 hauptsächlich regionale und teils auch Bio-Produkte können erworben werden.

Der erhoffte Erfolg blieb jedoch wider Erwarten anfangs aus. Die Schulen und Kindergärten, die sich direkt gegenüber des Marktes befinden, waren geschlossen, auch das Wetter trug zur teils ausbleibenden Kundschaft bei. Die Neueröffnung fand im Herbst statt. „Es war kalt, die Leute waren nicht oft draußen und sind in weiterer Folge nicht auf den Markt aufmerksam geworden“, begründet Geschäftsinhaber Markus Wegerth den holprigen Start.

Jetzt, wo wärmere Temperaturen zu erwarten sind, ist die Gegend rund um den Markt stärker frequentiert, die Menschen befinden sich vermehrt im Freien. Das mache sich auch in den Verkaufszahlen bemerkbar. „Dennoch fehlt momentan noch der gewisse Bekanntheitsgrad des Marktes in der Oberlisse“, vermutet er. In Seyring, wo es bereits seit 2018 einen MoSo-Markt aufgrund der dort fehlenden Nahversorgung gibt, sei dieser nach wie vor eine beliebte Einkaufsmöglichkeit. Die Verkaufszahlen seien nach wie vor sehr hoch, „wobei Corona diese nochmals in die Höhe getrieben hat“, lässt Wegerth wissen.

Das Konzept des Selbstbedienungsladens, das auf Vertrauen basiert, hat auch Schattenseiten. Es wäre schon zu Problemen gekommen: Ein Familienvater scannte die Produkte ein, zahlte sie aber nicht. Der Fall hat sich aber laut Wegerth geklärt: „Wir haben ein Foto von ihm aufgehängt, daraufhin hat er sich gemeldet.“

Ob ein weiterer MoSo-Markt in Gerasdorf kommen wird, steht noch nicht fest. Diesbezügliche Anfragen soll es schon geben, ein geeigneter Standort habe sich aber noch nicht gefunden. Deshalb gibt es keine konkrete Planung, „aber ich bin immer für neue Projekte offen“, betont Wegerth.