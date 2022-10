Agrar-Oscar für Geschäftsidee „Piepschmatz“

Der Ceres Award richtet sich an Landwirte, die mit ihrem Betrieb einen besonders innovativen und nachhaltigen Weg gehen und so einen Mehrwert für die Region, für die Umwelt und den eigenen Betrieb schaffen. Er ist die wichtigste Auszeichnung im deutschsprachigen Raum für die Landwirtschaft und wird jährlich vergeben.

Mehrere hundert Landwirte bewarben sich in zehn Kategorien. Im Bereich „Geschäftsidee“ gewann Christoph Brandtner, Landwirt aus Obermallebarn. Die Begründung der Jury: „Christoph Brandtner hat aus strukturell engen und begrenzten Wachstumsmöglichkeiten etwas Großartiges gemacht und mit Piepschmatz eine Marke geschaffen, die durch Kreativität überzeugt. Besonders lobenswert ist seine regionale Verbundenheit.“

Brandtner ist ein Ackerbauer mit vielen Standbeinen. Eines davon ist sein regionales Vogelfutter „Piepschmatz“. Es erlaubt ihm, seine Produkte – Getreide und Ölsaaten – direkt an Endkunden zu verkaufen, die Wertschöpfung bleibt so in seiner Hand. Piepschmatz ist ein auf die Bedürfnisse der heimischen Vögel abgestimmtes Futter direkt von den Feldern des Weinviertels. Son nenblumenkerne, Hirse, Weizen, gebrochener Mais und Hanf geben den Vögelchen Energie, um durch den Winter zu kommen.

„Kreativität, Mut und Innovation zahlen sich aus“

Christoph Brandtner ist zurecht stolz auf die Auszeichnung: „Dieser Gewinn ehrt mich natürlich sehr“, ist es etwas sehr Besonderes für ihn. „Es war ein tolles, eindrucksvolles Event im Zoo Palast, denn viele unterschiedliche und spannende Betriebe aus dem deutschsprachigen Raum wurden bei dieser großen Gala mit einer eindrucksvollen Show vorgestellt. Meine ganze Familie, meine Eltern, meine Kinder und meine Frau waren dabei, das war besonders schön. Und dann noch selbst als Gewinner auf der Bühne zu stehen, hat mich sehr geehrt und ist einmalig. Nun weiß ich: Kreativität, Mut und innovative Ideen zahlen sich aus!“

