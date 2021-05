Usercontent, privat

Am 1. Mai wurde der Baum in Leitzersdorf vor der Firma Wagner entdeckt. Als die Obermallebarner Florianijünger in zurückholen wollten, war er aber wieder spurlos verschwunden. Wer hinter dem Diebstahl steckt und wo sich der Baum jetzt ist, ist nicht bekannt. Vielleicht befindet sich ja in einem anderen Ort ein überzähliger Maibaum? Die Obermallebarner Feuerwehr würde sich über Hinweise freuen!